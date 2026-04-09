¿Penta podría perder el Título Intercontinental antes de Wrestlemania 42? Esto dijo la WWE

Estamos a unos días para que se lleve a cabo Wrestlemania 42, el cual promete ser un evento sin precedentes para la WWE a pesar de las críticas que la empresa ha tenido en los últimos meses. En este magno evento está confirmado Penta, quien actualmente es el Campeón Intercontinental.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

No obstante, existe cierto miedo y hermetismo respecto a lo que ocurrirá con el Zero Miedo previo a Wrestlemania 42, pues se dice que es posible que llegue a este evento sin el Campeonato Intercontinental de la WWE. ¿Qué se sabe respecto al futuro próximo de Penta en Estados Unidos?

¿Penta podría perder el Campeonato Intercontinental antes de Wrestlemania 42?

Lo primero a tener en cuenta es que Wrestlemania 42 se llevará a cabo el siguiente fin de semana; es decir, el 18 y 19 de abril. En este evento se tiene programada una lucha de escaleras en donde Penta defenderá su Título Intercontinental ante cuatro luchadores de la zona midcard de la WWE.

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No obstante, este mismo fin de semana Penta defenderá el Campeonato Intercontinental en un evento de la AAA a llevarse a cabo en el gimnasio Juan de la Barrera ante el Hijo del Vikingo, quien, según rumores, también podría formar parte de Wrestlemania 42, aunque nada es oficial hasta el momento.

Ante esta situación, distintos expertos sostienen que es posible que la WWE le quite el cinturón a Penta para dárselo al Vikingo y, con ello, el Zero Miedo lo recupere en Wrestlemania 42; sin embargo, vale decir que estas son teorías que hasta el momento no tienen un sustento oficial de parte de la empresa de wrestling.

¿Qué otros luchadores mexicanos estarán en WWE Wrestlemania 42?

En este combate de escaleras, además de Penta y la posible participación de El Hijo del Vikingo, también estarán elementos como JD McDonagh, Rey Mysterio, Rusev, Je’Von Evans y el mexicano Dragon Lee. Finalmente, en otra lucha estará Dominik Mysterio, quien enfrentará en un mano a mano a Finn Balor.

