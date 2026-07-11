OFICIAL: Selección campeona del mundo anuncia NUEVO director técnico en pleno Mundial 2026

En un movimiento que ha sacudido los cimientos del balompié italiano, Paolo Maldini ha firmado como nuevo director técnico de la Selección Italiana, según información de Fabrizio Romano. El acuerdo está completamente cerrado y confirmado por ambas partes, marcando el inicio de un ambicioso proyecto que busca devolver a la Azzurra a los primeros planos del protagonismo mundial bajo la gestión de Giovanni Malagó como presidente de la Federación Italiana de Futbol (FIGC).

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La designación de Maldini representa un golpe de autoridad y romanticismo puro para la afición italiana. El legendario exdefensor, considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, asume el cargo con la encomienda de reestructurar el combinado nacional y plasmar en el banquillo la mística ganadora que lo caracterizó durante su gloriosa etapa como jugador del AC Milan y con la propia camiseta nacional.

Su historia en el fútbol italiano de Paolo Maldini: De la cancha a las oficinas

Para entender el peso de este nombramiento, es necesario repasar el trayecto reciente de Paolo tras colgar los botines. A diferencia de otros contemporáneos, el camino de Maldini en el futbol de pantalón largo no comenzó de inmediato en las pizarras tácticas, sino en la gestión deportiva de alta exigencia.

Puestos directivos previos: Su regreso formal al balompié se dio en 2018 como Director de Estrategia Deportiva y Desarrollo del AC Milan, para posteriormente ser promovido como Director Técnico del Área Deportiva (Director Deportivo) del club rossonero entre 2019 y 2023. Bajo su gestión en las oficinas, el Milan recuperó la memoria colectiva, regresó a la UEFA Champions League y conquistó el Scudetto de la Serie A en 2022 tras una década de sequía, demostrando un ojo clínico para el fichaje de jóvenes talentos y la construcción de planteles competitivos.

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Un debut absoluto en el banquillo de la Selección de Italia

El gran atractivo de este nuevo proceso radica en que el banquillo de la Selección Italiana significará la primera experiencia formal de Paolo Maldini como director técnico en su carrera. Tras haberse preparado minuciosamente en los aspectos tácticos y metodológicos en los últimos años, el eterno "Capitano" salta directamente al ruedo internacional.

