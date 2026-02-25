INSÓLITO: periodista argentino dice que renunciaría a su trabajo si este DT (que no es Milito) dirige a River Plate

En primera instancia se había confirmado que Gabriel Milito, DT de Chivas, era del interés de River Plate para reemplazar a Marcelo Gallardo. Sin embargo, con el correr de las horas aparecieron nuevos nombres sobre la mesa. En ese sentido, se habló de uno que los argentinos no quieren. Por eso, un reconocido periodista de Argentina dijo que renunciaría si él asume.

Aunque se dice que Milito sería descartado de River y las Chivas festejan, todavía no está 100% confirmado quién será el sucesor de Gallardo. No obstante, apareció el nombre de Jorge Sampaoli como una alternativa a la salida del “Muñeco”. En ese sentido, el periodista Gastón Edul dijo que renunciaría a su profesión si el ex Atlético Mineiro asume en el “Millonario”.

“Es imposible que Jorge Sampaoli sea el nuevo DT de River. Si pasa, renuncio como periodista y me dedico a otra cosa”, expresó Edul en diálogo con el streamer Lautaro Del Campo, mejor conocido como “La Cobra”. Sin dudas algo que no es para nada común, pero que habla de lo poco que quieren al entrenador de 65 años en el país sudamericano.

Gastón Edul, el periodista que se hizo viral por Lionel Messi

Al margen de que llevaba ya un buen tiempo en los medios, la explosión de viralidad de Gastón Edul se dio en medio de la Copa Mundial de la FIFA de Qatar 2022, precisamente en los cuartos de final tras el partido entre la selección de Argentina y su par de los Países Bajos. Allí entrevistó a Lionel Messi cuando le dijo: “¿qué mirás, bobo?” a Wout Weghorst.

Desde entonces Edul se hizo popular en sus streams con “La Cobra” o con David Quint (“Davoo Xeneize”). Con este último suele hacer una sección llamada “Puerrul” donde nombran muchas veces a México o al futbol mexicano.

Gabriel Milito se queda en Chivas de Guadalajara y no se irá a River Plate

Como contó el periodista Gastón Edul, es francamente improbable que Sampaoli asuma en River Plate, sobre todo porque no es bien recordado en Argentina por el pésimo Mundial de Rusia 2018 (eliminado 4-3 por Francia en octavos de final). Pero, de igual modo, tampoco llegaría Gabriel Milito al banquillo riverplatense.

El candidato principal para dirigir a River no es Milito, sino Eduardo “el Chacho” Coudet, entrenador que supo dirigir a los Xolos de Tijuana en la Liga BBVA MX.

