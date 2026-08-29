El día que un perro encontró la Copa Mundial de la FIFA 1966; esta es la historia

Han pasado algunas semanas desde que terminó la Copa Mundial de la FIFA 2026 y, la realidad, es que las curiosidades respecto a este evento no cesan, destacando una que ocurrió hace 60 años y que se ha vuelto una de las más populares a nivel digital en estos días.

Memo Ochoa en busca de Copa Mundial de la FIFA 2026

Este historia tiene como protagonista a un pequeño perro mestizo color blanco y negro que, con el pasar del tiempo, fue bautizado como Pickles. Este pequeño ser se volvió popular a nivel internacional luego de haber encontrado la Copa Mundial de la FIFA 1966 el 27 de marzo de dicho año.

¿Cómo fue que un perro encontró la Copa Mundial de la FIFA 1966?

Pickles iba deambulando por la calle y, en su aventura, se encontró un papel envuelto de periódico cerca de un arbusto en el Upper Norwood, al sur de Londres, en Inglaterra. Lo que desconocía hasta ese momento es que en su interior estaba la Copa Mundial de la FIFA de dicho año.

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#mundiales Pickles el famoso perro que encontró la Copa #JulesRimet que la habían robado pocos días antes del comienzo del Mundial #Inglaterra 1966. Hasta fue condecorado pic.twitter.com/pTVL6A5GKN — Juan Pablo Taborda (@jptaborda74) March 29, 2018

Cabe mencionar que el trofeo fue robado luego de permanecer expuesto al público en una exhibición en el Central Hall previo a la Copa Mundial de la FIFA. Esto provocó un escándalo a nivel internacional, pues se trataba, nada más y nada menos, que del objeto más importante de aquel momento.

Fue así como, siete días después de su desaparición, Pickles y su dueño, David Corbett, salieron de paseo, mismo en donde el perro olfateó el paquete envuelto para, posteriormente, darse cuenta que se trataba de la Copa Mundial de la FIFA, la cual meses después sería conquistada por Inglaterra.

¿Qué dijo el dueño de Pickles ante esta situación?

Corbett recogió el papel y notó que se trataba del trofeo del Mundial 1966, por lo que de inmediato lo entregó a la estación de policía central. Así, el pequeño Pickles se convirtió en héroe nacional en el Reino Unido y tuvo la oportunidad de recibir un suministro de comida para un año completamente gratuito, así como una recompensa monetaria para su dueño.