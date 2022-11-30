La petición del Tecatito Corona a la Selección Mexicana

La Selección Mexicana se jugará su pase a los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 ante Arabia Saudita y a la espera de lo que suceda en el partido entre Polonia y Argentina. El apoyo al conjunto mexicano está llegando de todos lados e incluso de uno de los jugadores que se quedaron fuera de la lista: Tecatito Corona.

El atacante del Sevilla estaba llamado a ser uno de los estandartes del conjunto azteca dirigido por el Tata Martino, pero una fractura del peroné y ligamentos en el tobillo izquierdo que lo marginó de la justa mundialista y envió un mensaje de apoyo a sus compañeros.

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En la cuenta de Instagram de LaLiga, se publicó un pequeño video, en el que se puede ver al exjugador del Porto mandando mensajes de apoyo y buenos deseos para la Selección Mexicana.

"Vamos por el triunfo, vamos México, venga Tricolor", son las palabras que mandó el Tecatito para sus compañeros, con el objetivo de alentarlos rumbo al partido ante los saudís, en el que es necesaria y fundamental la victoria para mantener vivas las esperanzas de la posible clasificación a octavos de final.

¿A qué hora juega Arabia Saudita vs México?

El partido entre la Selección Mexicana y Arabia Saudita se disputará este miércoles 30 de noviembre en punto de las 13:00 horas, tiempo de México, en el estadio Lusail, durante la actividad de la Jornada 3 de la Fase de Grupos de Qatar 2022.

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El conjunto azteca quedaría eliminado de la Copa del Mundo con cualquier resultado que no sea la victoria, por lo que es necesario sumar los tres puntos y esperar el resultado del encuentro entre Polonia y Argentina que se disputará a la misma hora en el Estadio 974.