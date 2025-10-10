Philadelphia Eagles 17-27 New York Giants: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY domingo 5 de octubre, partido de la semana 5 de la temporada 2025 de la NFL; marcador online y por internet

Los Philadelphia Eagles y Giants abren la Semana 6 de la NFL este jueves en un atractivo duelo divisional. Los vigentes monarcas llegan al compromiso en la gran manzana pocos días después de haber perdido el invicto en casa ante los Broncos. Los locales también llegan dolidos, puesto que cayeron en su visita a Nueva Orleans. Jaxson Dart tendrá otra oportunidad de iniciar ante su afición, lo hará frente a Jalen Hurts, Saquon Barkley y compañía.

Los Gigantes también presumen otra arma ofensiva de cuidado, el corredor Cam Skattebo, a pesar de su costoso balón suelto el domingo, ha demostrado ser una pieza importante para los neoyorkinos.

Por su parte, los Eagles atraviesan una especie de crisis, ya que A.J. Brown no ha visto balones volar en su dirección y comienza a generar algo de ruido hacia el interior y exterior. Afortunadamente para Filadelfia, tiende a dominar esta serie en años recientes.