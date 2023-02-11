La vez que Philadelphia le ganó un Super Bowl a los Pats de Tom Brady

La temporada 2017-2018 de la NFL no pintaba para Philadelphia Eagle ser un equipo contendiente a ganar el título en el Super Bowl Lll, sin embargo, el conjunto trabajó de manera casi perfecta perdiendo sólo tres partidos y desarrollando una gran labor en postemporada para finalmente dar cuenta de los New England Patriots, que llegan como los grandes favoritos dirigidos por Tom Brady.

Una victoria Fuera de Este Mundo para los Saints | Lo Inésperado

Philadelphia había culminado la campaña regular con marca de 13 ganados y 3 perdidos, para llegar a la postemporada. Eagles en estos momentos determinantes perdieron por lesión al mariscal de campo titular Carson Wentz, siendo sustituido por Nick Foles de quien se tenían ciertas dudas.

Con Foles en el campo, derrotaron a los Atlanta Falcons por 15-10 en la ronda divisional, y a los Minnesota Vikings por 38-7 en la Final de la Conferencia Nacional para ganar su boleto al Super Bowl Lll en donde enfrentaron al campeón de la Conferencia Americana que fueron los New Egland Patriots.

Te puede interesar: La historia de los cascos de los equipos que jugarán el Super Tazón 57

En el gran partido, Pats salieron como favoritos, pero Tom Brady no tuvo la magia de otras ocasiones que Philadelphia aprovechó para dar la campanada y vencer por 33-41 y ganar su primer Trofeo Vince Lombardi en su historia.

Nick Foles, el MVP del Super Bowl LII

La NFL nos regaló una increíble historia de cenicienta con Nick Foles, quien luego de “comer” banca durante 14 semanas, fue nombrado el MVP del Super Bowl LII.

Una aventura Fuera de Este Mundo | AndyZona

Con 29 años de edad, Foles entró al quite tras la lesión Carson Wentz, quien había tenido una gran temporada y lo hizo de gran forma al dejar en el camino a los Atlanta Falcons y Minnesota Vikings en los Playoffs.

Te puede interesar: Super Bowl 2023: ¿El jersey blanco es un símbolo de la victoria?

En el encuentro de esa noche, Foles sumó 373 yardas, completó 28 pases de 43 y se apuntó tres touchdowns, dos de ellos con pase y uno con una recepción a pase de Trey Burton.

El gran momento de su vida, ya que después de esa temporada navegó en la mediocridad de la NFL. Pero eso sí, con un anillo de Super Bowl.