¡Por fin! Vuelve Checo Pérez a la F1 y este es el horario para verlo en el Gran Premio de Australia

Se acabó la espera. La Fórmula 1 levanta el telón de su temporada 2026 en Melbourne y, para la afición mexicana, el foco tiene nombre y apellido: Sergio “Checo” Pérez. El piloto tapatío regresa a la parrilla en un año cargado de incógnitas técnicas y deportivas, en lo que promete ser uno de los arranques más impredecibles de la era moderna.

El escenario será el circuito de Albert Park, un trazado semiurbano de 5.278 kilómetros y 14 curvas que exige precisión absoluta en chasis y gestión de energía. La carrera está pactada a 58 vueltas y suele ofrecer altas velocidades promedio, además de condiciones cambiantes que ponen a prueba la estrategia.

Un inicio lleno de dudas en la temporada 2026 de F1

La nueva reglamentación técnica añade un componente extra de incertidumbre. Aerodinámica activa, ajustes en la gestión energética y nuevas dinámicas de adelantamiento obligarán a equipos y pilotos a adaptarse rápido.

En pretemporada, los cuatro grandes McLaren, Mercedes, Red Bull y Ferrari, dejaron claro que siguen un paso adelante, aunque sin un favorito claro. Ferrari parece confiable en motor, McLaren llega con impulso reciente y Mercedes mantiene consistencia. Red Bull, pese a los cambios internos, no se descarta.

En la zona media, Alpine, Haas y Racing Bulls buscarán dar el salto, mientras Audi mostró señales de progreso tras un inicio complicado. Cadillac debuta oficialmente y Aston Martin arrastra dudas con su unidad de potencia.

El contexto es competitivo, pero el interés en México gira alrededor del regreso de Checo.

Horarios del GP de Australia 2026 en México (tiempo del centro)

Práctica 1: Jueves 5 de marzo | 19:30 a 20:30

Práctica 2: Jueves 5 de marzo | 23:00 a 00:00

Práctica 3: Viernes 6 de marzo | 19:30 a 20:30

Clasificación: Viernes 6 de marzo | 23:00 a 00:00

Gran Premio: Sábado 7 de marzo | 22:00 a 00:00

La temporada número 77 en la historia de la Fórmula 1 comienza lejos de casa, pero con un ingrediente especial para México: Checo vuelve a competir oficialmente. No te pierdas toda la cobertura en vivo de esta carrera a través del sitio y la app Oficial de Azteca Deportes.

