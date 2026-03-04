La REVOLUCIÓN que pondrá a PRUEBA a Checo Pérez en la Fórmula 1

La Fórmula 1 inicia en 2026 con el regreso de Checo Pérez y una transformación profunda que cambiará la manera de competir, desarrollar y entender el automovilismo. Para el piloto mexicano, ahora vinculado al proyecto de Cadillac F1, el reto no será menor: deberá adaptarse a 12 modificaciones reglamentarias que redefinen la categoría a partir del Gran Premio de Australia.

La parrilla crecerá a 11 escuderías con la incorporación de Cadillac, y los cambios técnicos apuntan a una F1 más eléctrica, eficiente y estratégica. Para Checo Pérez, esto significa reaprender dinámicas que dominaron la era híbrida anterior.

¿Qué cambios técnicos de la Fórmula 1 2026 impactarán directamente a Checo Pérez?

El primero es el rediseño de los monoplazas: serán 200 mm más cortos entre ejes y 100 mm más estrechos. También bajan de peso de 800 kg a 768 kg tras la eliminación de la MGU-H. Esto implica autos más ágiles, pero con distinta gestión térmica y energética.

En aerodinámica desaparecen los túneles Venturi como los conocíamos. Los alerones son más simples y se eliminan los tapacubos, buscando mejor flujo de aire y facilitar que los autos se sigan en pista. El resultado: carreras potencialmente más cerradas.

El cambio más relevante está en las unidades de potencia. Ahora el reparto será 50% combustión y 50% energía eléctrica. El MGU-K aumenta su capacidad hasta 350 kW, mientras el motor de combustión baja a 400 kW. Además, se utilizará combustible sostenible avanzado (ASW), alineando la F1 con objetivos ambientales globales.

Desaparece el DRS y llega un nuevo modo adelantamiento con recarga adicional de energía (+0,5 MJ). También se introduce el botón BOOST, utilizable una vez por vuelta para atacar o defender posición.

Nueva estrategia, clasificación ampliada y mayor presupuesto en la F1 2026

Con 22 pilotos en parrilla, el formato de clasificación cambia: en Q1 y Q2 se eliminarán seis autos por sesión; en Q3 competirán 10 por la pole. La gestión de neumáticos y tráfico será más compleja.

El procedimiento de salida también se ajusta tras eliminar la MGU-H. Los pilotos tendrán cinco segundos para elevar revoluciones antes del apagado de semáforos, un detalle técnico que puede marcar diferencias.

Finalmente, el límite presupuestario aumenta de 135 a 215 millones de dólares, mientras el tope para unidades de potencia sube a 130 millones. Esto permitirá mayor desarrollo, pero exigirá eficiencia financiera.

Para Checo Pérez y Cadillac F1, la Fórmula 1 2026 representa una oportunidad histórica: competir en una nueva era donde talento, adaptación y lectura estratégica serán tan decisivos como la velocidad pura.