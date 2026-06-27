Piojo Alvarado: cuál es su sueldo en Chivas actualizado a HOY durante el Mundial 2026

Las Chivas de Guadalajara dieron la cara por la Selección Mexicana y tienen en su plantilla a varios de los jugadores que integran el equipo azteca. Pero uno de los que más se ha destacado en estas tres jornadas de la fase de grupos ha sido Roberto el “Piojo” Alvarado. Este extremo derecho está lejos de ser el jugador mejor pagado de la plantilla tapatía.

Mientras Chivas busca refuerzos y se prepara para el Apertura 2026 buscando revancha de la mano de Gabriel Milito, el equipo sabe que cuenta con grandes futbolistas mundialistas. Aunque se habla de que el Piojo Alvarado podría marcharse a Europa, el futbolista goza de una buena actualidad tanto en el CD Guadalajara como en la Selección Nacional de México.

El salario actualizado de Roberto “el Piojo” Alvarado en Chivas de Guadalajara

El equipo tapatío no se caracteriza por ser el que paga mejores salarios en la Liga BBVA MX. De todos modos, de acuerdo con información del portal Futbol Total, el “Piojo” Alvarado tiene un salario estimado de 1.4 millones de dólares por año. Está lejos del sueldo de Luis Romo (2.6 mdd) pero aún así está en la parte alta de los mejores pagados de la plantilla.

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Esa cifra del salario de Roberto Alvarado se traduce en casi 25 millones de pesos mexicanos por temporada en el conjunto rojiblanco. Si bien está lejos de su compañero de selección, sigue siendo uno de los futbolistas con salario más alto del equipo.

|Crédito: Instagram/@piojo.13

Los números del Piojo Alvarado en Chivas de Guadalajara

De acuerdo a los datos aportados por el sitio BeSoccer, especializado en estadísticas de los jugadores, los números de Roberto Alvarado en Chivas de Guadalajara han sido los siguientes:

Partidos jugados: 167

Encuentros como titular: 154

Goles convertidos: 33

Asistencias aportadas: 30

Tarjetas recibidas: 23 amarillas y 0 rojas

Además, el Piojo Alvarado se viene destacando en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con México ya que tiene 2 asistencias en los 3 partidos disputados de la fase de grupos. Jugó 260 de los 270 minutos posibles con el equipo de Javier Aguirre. Quizás hasta podría ganarse un aumento de sueldo en Chivas.

