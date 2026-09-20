Pitbull Cruz vs Néstor Bravo: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 19 de septiembre, pelea del peso superligero en San Diego California, tarjetas online

¿Quién ganará la pelea de box entre Pitbull Cruz vs. Néstor Bravo?

Para esta pelea, se espera que se midan dos de los boxeadores con los pesos más parejos de la actualidad por parte de la división superligera del Consejo Mundial de Boxeo, pues por un lado, el mexicano de 28 años ostenta el siguiente récord:

Peleas totales: 33

Victorias: 28

Nocauts: 18

Derrotas: 3

Por otra parte, el retador puertorriqueño de 32 años buscará conquistar el título con otro gran récord el cual lleva los siguientes números en su trayectoria: