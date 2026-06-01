Este el plan de emergencia que tiene el Club América si no ficha a Raúl Jiménez para el Apertura 2026

Con el cierre de la temporada en la Liga BBVA MX, la directiva del Club América ya trabaja a marchas forzadas en la estructuración de su plantilla, para cumplir los deseos de André Jardine y de los aficionados. El gran sueño de las Águilas para el torneo Apertura 2026 sería concretar el regreso de Raúl Jiménez, convirtiéndose en el objetivo principal del mercado.

La directiva azulcrema planea lanzar una propuesta formal por el delantero una vez que concluya la participación de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con la Selección Nacional de México. El atacante de 35 años finalizará su vínculo contractual con el Fulham de la Premier League, una situación que le permitiría negociar su llegada al Nido en calidad de agente libre.

Foto de accion durante el Partido Puebla vs America, correspondiente a la Jornada 3 del torneo Apertura 2014 de la Liga BBVA Bancomer MX, en la foto: Festejo de gol de Raul Jimenez de America 02/08/2014/MEXSPORT/Omar Martinez Estadio: Cuauhtemoc |OMAR MARTINEZ/MEXSPORT

La alternativa en el futbol de España por si falla el fichaje de Raúl Jiménez en América

A pesar del optimismo que rodea las negociaciones, los altos mandos americanistas no quieren llevarse sorpresas y han diseñado un sólido escape de contingencia. En caso de que el histórico goleador azteca decida tomar otro rumbo, el elegido como plan B para apuntalar la ofensiva es un viejo conocido: Federico Viñas.

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El atacante uruguayo de 27 años viene de cumplir con una campaña regular en el futbol español vistiendo la camiseta del Real Oviedo. Durante su última temporada en el Viejo Continente, el ariete charrúa disputó un total de 34 compromisos oficiales y consiguió colaborar con nueve anotaciones.

Federico Viñas en el Club América|Getty Images

Las condiciones que facilitan el regreso de "Maraviñas" al Club América

Debido a que la escuadra de Asturias no logró mantener la categoría, el futbolista sudamericano debe reportar de forma inmediata con el Grupo Pachuca, conglomerado dueño de su carta. El consorcio mexicano tiene la firme intención de traspasar de forma definitiva al jugador para deshacerse de una nómina con sueldos bastante altos.

Esta necesidad económica podría facilitar las negociaciones entre ambas directivas para concretar una segunda etapa del delantero en la capital del país. Cabe recordar que Viñas ya militó en la institución americanista entre 2020 y 2023, por lo que su proceso de adaptación al entorno de Coapa, se cree, sería sencillo.

