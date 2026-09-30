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¡ES BELLÍSIMA! La playera que usaría América en su 110 aniversario

En las redes sociales, han difundido varias imagenes en las que muestran como sería la playera que sacaría el América para celebrar su 110 aniversario

Playera del América 110 aniversario
|Footy Headlines

Escrito por: Iván Vilchis

En las últimas horas, en las redes sociales se ha dado a conocer la playera que usaría el América para celebrar su 110 aniversario. La imagen la compartido en sus redes sociales la página Footy Headlines, sitio que se caracteriza por compartir, filtrar y dar a conocer las playeras que usarán todos los equipos previo a que las saquen oficialmente.

Es una página que tiene una efectividad destacada para filtrar las playeras por lo que sería casi un hecho. Aunque las fotos no tienen tanta calidad, serían minimos los detalles los que podrían cambiar.

Los detalles que tendría la playera del América por sus 110 años

La playera que sacaría el América, sería con un diseño completamente en color crema con el cuello redondo en azul. En la parte inferior se incluye un parche especial con letras doradas en fondo negro que cuentan con la leyenda “1916-2026 Club América”. Otra mención al aniversario aparece en la parte alta de los dorsales con una tipografía especial y las palabras “Club América 110 años”.

detalles playera 110 años américa
|Footy Headlines

La fecha especial de festejo para el club será el 12 de octubre de 2026, por lo que se esperaría que ese día pueda dar a conocer la playera en sus redes sociales de forma oficial para todos sus aficiondos. Aunque, existe la posibilidad de que la de a conocer unos días antes para la puedan estrenar en un partido o le puedan dar tiempo a la afición de conseguirla para la fecha del festejo.

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