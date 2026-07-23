Pocos conocen al hijo con autismo de Marc Cucurella y la conmovedora historia que hay detrás

Marc Cucurella se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la Selección de España durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Sin embargo, fuera del terreno de juego enfrenta un desafío que ha marcado su vida personal y hasta las decisiones que toma dentro de su carrera.

El lateral es padre de tres hijos junto a Claudia Rodríguez. El mayor se llama Mateo, nació en 2019 y fue diagnosticado con autismo cuando tenía aproximadamente tres años. Desde entonces, la familia inició un proceso de aprendizaje para comprender sus necesidades.

Quién es Mateo, el hijo con autismo de Marc Cucurella

Mateo nació cuando Cucurella jugaba en el Getafe (España). Tiempo después, durante la etapa de la familia en Inglaterra, sus padres comenzaron a observar algunas señales relacionadas con su desarrollo y su forma de interactuar.

El niño hablaba poco, tenía dificultades para mantener el contacto visual y solía aparecer apartado de sus compañeros en las fotografías de la guardería. Cucurella contó que también movía los brazos al escuchar música, aunque inicialmente pensaron que simplemente estaba bailando.

Los primeros médicos consultados en Brighton no ofrecieron una respuesta definitiva debido a su corta edad. El diagnóstico llegó más adelante en Londres, poco después de que el español fuera transferido al Chelsea en 2022. Allí fue diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA) de nivel 1.

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El difícil comienzo de Mateo en el colegio

Uno de los momentos más complicados ocurrió cuando Mateo comenzó a asistir a un colegio convencional. El niño no consiguió adaptarse, permanecía pocas horas en el establecimiento y lloraba durante gran parte de la jornada.

“En el colegio normal no le iba bien, se ofuscaba, no era feliz”, explicó Cucurella durante una entrevista con La Media Inglesa. El jugador reconoció que muchas veces debían recogerlo antes de que terminara el horario escolar.

La situación comenzó a mejorar cuando encontraron un colegio en Londres con apoyos adecuados. En ese centro también recibieron charlas y recomendaciones que les permitieron entender mejor la manera en que Mateo se comunica y expresa sus necesidades.

Así es el día a día de Marc Cucurella con su hijo

Cucurella reconoció que la familia debe anticipar los viajes, las vacaciones y cualquier modificación de la rutina. Los cambios repentinos pueden resultar difíciles para Mateo, por lo que cada actividad necesita una preparación particular.

“Todo cuesta más, todo es más difícil, hacer planes”, admitió el futbolista. Sin embargo, también remarcó que cualquier avance cotidiano produce una satisfacción especial para toda la familia.

Las necesidades de Mateo incluso forman parte de las decisiones profesionales del jugador. Cuando aparece el interés de un club, Cucurella y su pareja investigan si la ciudad dispone de colegios y terapias apropiadas para su hijo antes de analizar una posible mudanza.

Por qué el hijo de Cucurella no suele ir a los estadios

Mateo pocas veces observa los partidos desde una grada. Las multitudes, el ruido y las altas temperaturas pueden generarle agobio. Cuando asistía a Stamford Bridge, lo hacía desde el palco familiar y utilizaba una tableta para ver películas o videos.

Durante la Copa del Mundo, Cucurella explicó que su hijo prefería permanecer en espacios frescos, con aire acondicionado o cerca de una piscina. Por esa razón, la familia evitó llevarlo a la mayoría de los encuentros.

La declaración más emotiva de Marc Cucurella

En una conversación con Pau Brunet, creador de contenido autista conocido como PauPautista, Cucurella no pudo contener las lágrimas al hablar de los momentos en los que desconoce cómo ayudar a Mateo.

“Sobre todo cuando lo veo que está mal, me hace sufrir”, reconoció. También aclaró que el diagnóstico no cambió el amor por su hijo, sino su manera de observar la vida y valorar cada progreso.

Para Cucurella, hablar públicamente del autismo es una manera de ofrecer visibilidad y acompañar a otras familias. Detrás de sus partidos y títulos existe una prioridad que condiciona cada paso de su carrera: que Mateo cuente con el entorno necesario para sentirse bien.