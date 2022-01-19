¡Arrolladores! Reacciones de la Ronda de Comodín de la NFL

La Ronda de Comodín de la NFL dejó varias palizas y una gran sorpresa: el triunfo de los 49ers de San Francisco ante los Dallas Cowboys. Todos los partidos del fin de semana los analizamos a detalle en El Ritual Podcast, disponible en todas las plataformas de reproducción de música.



Los Rams pretenden jugar el SB en sus estadio

Los Angeles Rams apalearon a los Arizona Cardinals.

Al final del partido jugado en el SoFi Stadium, que será sede del Super Bowl LVI de este año, el mariscal de campo de los Rams Matthew Stafford pasó para 202 yardas, conectó dos anotaciones y una más por tierra.

El fracaso de los Dallas Cowboys

Los San Francisco 49ers detuvieron este domingo a la mejor ofensiva de la NFL de los Dallas Cowboys a los que vencieron 23-17 para clasificarse a la ronda divisional de la Conferencia Nacional.

Los 49ers lograron su triunfo número tres en ocho oportunidades en la historia de los duelos en playoffs ante los Cowboys desde 1970 y enfrentarán a los Green Bay Packers, el mejor equipo de la NFC, en juego divisional de la postemporada de la NFL.

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La paliza de Tampa Bay a Philadelphia

El quarterback de los Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady, consiguió su triunfo número 35 en postemporada, un récord en la NFL, al liderar a su equipo en la eliminación de los Philadelphia Eagles con marcador de 31-15.

Los Buccaneers, últimos campeones del Super Bowl se clasificaron a la ronda divisional.

La aplastante victoria de los Bills

Los Buffalo Bills arrollaron por 47-17 a los New England Patriots y se clasificaron a la ronda divisional de la Conferencia Americana en la postemporada de la NFL.

Buffalo le encajó al entrenador Bill Belichick la mayor cantidad de puntos que recibe su equipo en un juego de playoffs.



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