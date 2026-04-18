La ausencia que desató la polémica: el seleccionado que no aparece en el álbum de la Copa Mundial 2026

El álbum del Mundial siempre genera ilusión de cara al torneo, pero también genera polémica.

A sólo unas cuantas semanas de que arranque la Copa Mundial de la FIFA 2026, el lanzamiento del clásico álbum de Panini volvió a poner bajo la lupa a la Selección Mexicana. No por una convocatoria oficial, sino por una lista anticipada que, como suele ocurrir, siempre genera incomformidades.

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El jugador que no aparece en el álbum del Mundial 2026

Entre los nombres que aparecen en el álbum hay varias decisiones que llaman la atención. Futbolistas que no han sido constantes en el proceso, otros que vienen saliendo de lesiones, pero también una ausencia que no pasó desapercibida.

Erik Lira no aparece.

El mediocampista de Cruz Azul ha tenido presencia en el proceso reciente de Javier Aguirre, sobre todo en partidos de preparación, donde se ganó minutos y protagonismo. Aun así, no fue considerado dentro de la selección que aparece en el álbum.

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Una decisión que causa polémica para la afición

La lógica de los fabricantes del álbum del mundial no siempre coincide con la del cuerpo técnico.

La empresa selecciona a jugadores en función de sus últimas participaciones oficiales y del perfil que proyectan de cara al torneo. No necesariamente refleja la lista final.

Pero en este caso, la ausencia de Lira contrasta con otros nombres que sí aparecen.

Por ejemplo, Hirving Lozano figura en el álbum pese a no haber sido considerado recientemente en el proceso. Luis Ángel Malagón también aparece, incluso después de una lesión importante que le va a impedir llegar a la justa.

Hay otros detalles, como que Jorge Sánchez aparece registrado como jugador de Cruz Azul, pese a que ya fue transferido al futbol europeo meses atrás.

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En el caso específico de Cruz Azul, e contraste, Carlos Rodríguez sí está presente.

Su continuidad con la Selección Mexicana lo coloca como uno de los nombres más sólidos dentro del proceso. Pero la ausencia de Lira deja una sensación distinta, sobre todo por su crecimiento reciente.

El álbum del Mundial rara vez coincide al cien por ciento con la lista definitiva. Siempre hay srpresas, ausencias y decisiones que se cuestionan.