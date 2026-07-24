La polémica frase de un actor argentino sobre el “odio” en el Mundial 2026: “Vino desde México”

Argentina recibió duras críticas tanto por el comportamiento de sus jugadores como de la afición durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En este contexto, el actor argentino Marcelo Alejandro Córdoba se sumó a las opiniones sobre la ola de “odio” que se ha instalado sobre Argentina y encendió la polémica al señalar que México ha sido el culpable del comienzo de este “hate” desmedido.

Argentina perdió la Final de la Copa del Mundo ante España por la mínima y jugadores como Leandro Paredes iniciaron una contienda con los futbolistas españoles. Este hecho hizo crecer las perspectivas negativas hacia Argentina, pero según Córdoba, todo comenzó tiempo atrás con el “hate” que recibió el país sudamericano por parte de México y sus aficionados.

Qué dijo Córdoba sobre el “hate” hacia Argentina

“Gran parte del 'hate' vino desde México y eso fue lo que más me extrañó y el Mundial fue la excusa perfecta para que la gente expresara un sentimiento que ya tenían contra los argentinos, de poder aventar lo que fuera que dijeran sin tener ningún tipo de culpa, ya que estaban cobijados por la ola de 'hate' que se hizo", fue lo que expresó el actor nacido en Buenos Aires.

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Sin embargo, Córdoba no responsabilizó a México en su totalidad por los comentarios negativos recibidos, sino que también reconoce que sus compatriotas argentinos tienen una parte de la culpa: "Nosotros [los argentinos] tampoco ayudamos con nuestra actitudes porque tenemos algunas cosas que chocan con el resto de Latinoamérica y el resto del mundo", reflexionó.

De todos modos, el actor de telenovelas mexicanas remarcó que existen argentinos “malos” como así también “buenos”: "Sí hay argentinos soberbios, fanfarrones, burlones, pero también los hay abiertos y trabajadores", mencionó y luego cerró: "Las generalizaciones son malas, es como yo dijera que todos los mexicanos son delincuentes. Eso es generalizar mal, porque ustedes son gente de bien y trabajadores".