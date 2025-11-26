¿Xolos rompe la ley al usar a Gilberto Mora? Sigue la polémica

La polémica de Gilberto Mora, joya juvenil de Xolos de Tijuana, ha saltado al centro de la conversación en plena Liguilla. El jugador, menor de edad, podría disputar partidos programados después de las 22:00 horas, algo que la prensa regiomontana afirma que violenta la Ley Federal del Trabajo México. Pero ¿realmente Xolos está incumpliendo la ley? ¿O se trata de un debate exagerado previo al choque contra Tigres?

La controversia comenzó cuando se confirmó que el duelo de ida entre Xolos vs Tigres se jugaría a las 21:00 horas del Pacífico, equivalente a las 23:00 horas del centro de México. De inmediato, voces en Monterrey aseguraron que Mora no podría participar por la restricción que impide a los menores ejercer labores después de las 22:00 horas. El tema escaló rápido en redes sociales y en programas de análisis, convirtiendo al joven en protagonista involuntario.

¿Realmente la Ley Federal del Trabajo aplica al fútbol?

Los argumentos en contra de la alineación de Gilberto Mora se basan en el Artículo 175 de la Ley Federal del Trabajo, que prohíbe que los menores trabajen después de las 22:00 horas en “establecimientos no industriales”. Además, el Artículo 176 clasifica como “trabajo peligroso” cualquier actividad realizada después de esa hora, mientras que el Artículo 178 contempla sanciones económicas para patrones que incumplan la regla.

Sin embargo, especialistas en derecho deportivo han aclarado durante años que un estadio de futbol no es un establecimiento industrial, y que el deporte profesional tiene una clasificación distinta. De hecho, Gilberto Mora ya ha jugado otros partidos después de las 22:00 horas sin que exista antecedente de multa, sanción o investigación.

Para muchos, lo que está ocurriendo es una maniobra mediática previa al choque ante Tigres, especialmente porque Mora ha demostrado ser un jugador determinante, capaz de cambiar partidos y modificar el ritmo ofensivo de Xolos.

¿Estrategia mediática o preocupación legítima?

El debate no solo se centra en el partido de ida. También está la vuelta en Monterrey, donde se sugiere que Gilberto Mora no podría jugar completos los 90 minutos. El ruido ha sido tanto que la discusión parece más un intento por condicionar al rival que una preocupación genuina por los derechos laborales del menor.

Lo cierto es que no hay indicios de que Xolos esté incumpliendo la ley, y todo apunta a que Mora podrá ser alineado sin mayores complicaciones. Mientras tanto, la polémica crece y el foco —más que en la cancha— está en un reglamento que muchos citan, pero pocos interpretan correctamente.

Con la Liguilla en marcha, la pregunta es: ¿seguirán los señalamientos, o el futbol volverá a ser el protagonista cuando ruede el balón?