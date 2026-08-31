El polémico video de la Hormiga González tras debut amargo con el Olympiakos

El fin de semana se convirtió en uno muy especial para el ex ariete de las Chivas, pues logró su debut en el futbol de Europa. Su equipo logró el triunfo como visitante e incluso se quedó a nada de iniciar su cuota goleadora en el viejo continente. Sin embargo, un momento que se viralizó en redes sociales tiene a la Hormiga González caminando en solitario al final del enfrentamiento. Esto se sabe de dicha pieza videográfica.

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¿Por qué la Hormiga González salió caminando solo?

El club donde ya milita la Hormiga González jugó la Jornada 2 en modo visitante contra el Asteras. Desde México había mucha expectativa porque seguramente sería el duelo donde el mundialista tendría minutos tras el cierre de su fichaje por el club griego. Y dichas especulaciones tuvieron razón de ser, pues José Luis Mendilibar lo debutó al minuto 68 del partido.

Y lejos de las actividades en las que participó en esos minutos sobre el terreno de juego, un video se hizo bastante viral en redes sociales. Al ser visitantes en esa segunda fecha de la liga griega, el equipo se reunió para agradecer a su afición el apoyo que otorgaron en el viaje al estadio del Asteras. Aunque allí todos estaban juntos y abrazados, se vio que el mexicano se separó del equipo y caminó solo hacia el vestuario.

Esto tuvo una reacción inmediata del fandom del chiverío y de los fanáticos propios de la Hormiga González, que reaccionaron ante la dinámica en solitario que probablemente vive el joven mexicano en sus primeros días dentro del balompié de Grecia. Ante eso, le mandaron palabras de aliento y aún lamentos por su partida del futbol mexicano, donde comenzaba a convertirse en un referente.

¿Cómo fue el debut de la Hormiga González con Olympiakos?

En general la definición que se le dio al debut del ariete de 23 años fue de amargura, pues aunque es el inicio de su andar europeo, pudo ser un debut soñado con gol. Ya sobre los últimos segundos del encuentro, en el tiempo agregado, la Hormiga González tuvo dos oportunidades de marcar tanto. El primero fue un remate a primer poste que mandó por encima (estaba en fuera de lugar) y en la jugada inmediata se perdió una muy clara que dejó en el travesaño. Por eso, se espera que en breve logre su primer tanto en Grecia.