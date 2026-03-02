3 cosas que no sabías de Armando “Hormiga” González, goleador de Chivas

Armando "Hormiga" González se ha convertido en uno de los nombres más llamativos de Chivas en la actualidad. Su olfato goleador y entrega dentro de la cancha lo han llevado a ganarse el reconocimiento de la afición rojiblanca, que ve en él a un delantero con proyección y carácter.

Pero más allá de sus actuaciones en la cancha, el guanajuatense de 22 años también ha llamado la atención por su personalidad fuera de ella. Su forma de celebrar los goles revelan a un futbolista con intereses en el anime que lo conectan con nuevas generaciones de aficionados.

3 curiosidades de Armando “Hormiga” González que pocos conocen

Es fan del anime japonés : entre sus series favoritas destacan BlueLock y Fullmetal Alchemist . Incluso ha confesado que si pudiera ser un personaje, elegiría a Yoichi Isagi, protagonista de la primera serie, por su mentalidad competitiva.

: entre sus series favoritas destacan . Incluso ha confesado que si pudiera ser un personaje, elegiría a Yoichi Isagi, protagonista de la primera serie, por su mentalidad competitiva. Celebraciones inspiradas en anime : el jugador ha trasladado su gusto por el anime al campo de juego, realizando festejos icónicos. Ha celebrado goles con el famoso Kamehameha de Dragon Ball y también con el Jutsu Gran Bola de Fuego de Naruto , uno de sus preferidos.

: el jugador ha trasladado su gusto por el anime al campo de juego, realizando festejos icónicos. Ha celebrado goles con el famoso de y también con el de , uno de sus preferidos. Naruto como motivación personal: el delantero ha revelado que es especialmente fan de este anime y su protagonista porque la serie lo acompañó en momentos difíciles, ayudándolo a mantenerse motivado cuando atravesaba etapas complicadas en su vida.

El paso de Armando "Hormiga" González por Chivas

Aunque aún se encuentra en una etapa inicial de su carrera, Armando González ha comenzado a destacar como uno de los delanteros con mayor proyección en Chivas. En la actualidad es una opción importante dentro del esquema ofensivo del equipo.

Si bien todavía no cuenta con una colección de títulos a nivel profesional, el joven futbolista resultó campeón de goleo individual en el torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX con 12 goles. Su crecimiento constante y sus actuaciones goleadoras lo perfilan como un jugador clave a futuro.

En un club con la exigencia histórica de Chivas, consolidarse como delantero titular ya representa un logro significativo. La "Hormiga" parece estar encaminado a construir una carrera destacada dentro del futbol nacional.