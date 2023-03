¿Por qué este Viernes 31 de Marzo comienza Semana Santa 2023?

¿Hay clases el Viernes 31 de Marzo? Las vacaciones de Semana Santa 2023 se adelantaron y oficialmente comenzarán este viernes 31 de marzo. Anteriormente estaban marcados para dar inicio desde el lunes 3 de abril, finalizando el 14 del mismo mes.

No obstante, la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció de manera oficial que por este año, será un puente aún más largo para los estudiantes y padres de familia, ya que darán inicio el viernes 31 de marzo.



¿Cuándo empieza Semana Santa en 2023?

Las clases serán suspendidas a partir del viernes 31 de marzo. Es decir, las vacaciones para todos los estudiantes comenzarán a partir de esa fecha, por así decirlo, un fin de semana antes de lo que se tenía planeado.

El regreso a clases será hasta el lunes 10 de abril, por lo que tendrán un par de días más para celebrar sus vacaciones. Un megapuente, se podría decir.

¿Por qué se adelantaron las vacaciones de Semana Santa?

Más allá de que en el calendario estaba marcado que iniciarían el lunes 3 de abril y de acuerdo a distintos documentos, eso no puede cambiar, ahora se trata de la Junta de Consejo Técnico, que tendrá lugar el viernes 31 de marzo, así como el Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes Nuevos, Planes y Programas de Estudio.

Cabe recordar que el adelanto de las vacaciones de Semana Santa es válido únicamente para nivel básico. El resto se mantendrá igual que como originalmente se tenía planeado.

Puentes que restan para 2023 en el Calendario de la SEP

La SEP, en su calendario marca la suspensión de labores docentes en las siguientes fechas:

1 de mayo: por el Día del Trabajo.

por el 5 de mayo: Conmemoración a la Batalla de Puebla.

Conmemoración a la 16 de septiembre: Aunque la fecha cae en sábado, se trata de un descanso obligatorio y si te toca trabajar deberán pagarlo doble.

Aunque la fecha cae en sábado, se trata de un descanso obligatorio y si te toca trabajar deberán pagarlo doble. 20 de noviembre: Tercer lunes de noviembre y corresponde a la conmemoración de la Revolución Mexicana.

Tercer lunes de noviembre y corresponde a la conmemoración de la 25 de diciembre: Será lunes, por lo que habrá puente en ese fin de semana por la celebración de Navidad.

