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Estos son los 3 futbolistas mexicanos que irían a Europa... pero se cayeron sus fichajes

Aunque se indicaba que estaban prácticamente con todo listo para ir a Europa, estos mexicanos no salieron. Esto pasó con Erik Lira, Israel Reyes y Ralph Orquin.

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|Crédito: Instagram/@miseleccionmx

Escrito por: Pablo García - Marktube

Tras la Copa del Mundo, parecía que varios futbolistas mexicanos darían el salto al futbol europeo. Los 3 jugadores en mención estuvieron en rumores desde antes del torneo veraniego, sin embargo por diferentes situaciones no se logró el viaje al otro lado del mundo. Esto pasó con los fichajes y situaciones particulares de Erik Lira, Israel Reyes y Ralph Orquin.

¿Adiós a Cruz Azul? Erik Lira podría dar el salto a Europa

¿Por qué estos futbolistas mexicanos no llegaron a Europa?

Cada caso fue bastante particular y por diferentes razones no lograron su fichaje soñado al futbol europeo. Sin embargo, no fueron los únicos mexicanos que por el momento no salieron aunque sí los más sonados al tener pie y medio en el balompié de Europa. Esto pasó con los jugadores de América y Cruz Azul.

Israel Reyes

Previo a la Copa del Mundo se indicó que el lateral-central del América y de la selección mexicana ya tenía charlas con la Roma. Según algunos reportes, ya había hablado con sus compañeros y el fichaje se percibía bastante encaminado. Pero al inicio de las negociaciones, la situación se truncó, parece que América pedía más de lo que los italianos estaban dispuestos a pagar… y Reyes se quedó en el nido.

Erik Lira

Sin lugar a dudas, el escándalo del verano se dio en el entorno de Cruz Azul. Todos estaban de acuerdo en el fichaje del mediocampista con rumbo al AS Mónaco. Los directivos, los clubes y los representantes lograron el acuerdo. Todo estaba pactado… y el fichaje se cayó de último momento. La gran problemática durante toda la negociación fue la falta de una plaza de extracomunitario que no liberó el equipo francés. Aunque ya habían conseguido el movimiento (venta caída de Folarin Balogun), el Everton ya no quiso al ariete estadounidense… y fue imposible registrar a Erik.

@fanatikofc ¿Engañaron a Erik Lira? La verdad de su fichaje al Mónaco #cruzazul #monacofc #futbolmexicano #fichaje ♬ Drama accompaniment, crisis, impatience, chaos, chaos(1084745) - Lyrebirds music

Ralph Orquin

Aunque más discreto, pero el último caso de futbolistas mexicanos con sueño europeo truncado fue el del ex futbolista del América. Se indica que terminó peleado con la directiva, no quiso renovar y se reporta que su intención fue llegar al futbol de Europa. Parecía que todo estaba encaminado para arribar al balompié de Turquía, pero tampoco se concretó. Es por eso que sobre la hora, el futbolista mexicano seguirá su carrera en La Máquina celeste de Cruz Azul.

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