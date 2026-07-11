Por qué Argentina lucirá un brazalete negro en su camiseta durante el partido contra Suiza

Argentina se enfrenta a Suiza en los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y busca seguir soñando con el bicampeonato mundial. El equipo de Lionel Messi viene de vencer al equipo de Egipto, mientras que Suiza eliminó a Colombia en una dramática tanda de penales.

Dentro del partido el equipo argentino contará con un brazalete negro durante el partido como homenaje a la triste partida de un ídolo del balompié platense como lo fue Antonio Rattín. Por lo que aquí te contaremos la influencia de una de las grandes figuras de la Albiceleste.

Argentina contaría con un brazalete negro en su partido ante Suiza

Quién es Antonio Rattin, la figura que recibirá un homenaje por Argentina

Antonio Rattín fue un futbolista que tuvo un importante paso en el futbol de Argentina. A lo largo de su carrera formó parte de las filas de Boca Juniors en la que levantó 5 títulos de liga y una copa. Siendo destacado como un One Club Man por su fidelidad con el cuadro xeneize tras disputar 17 temporadas.

En su papel con la Selección de Argentina fue un convocado regular por casi una década. Fungiendo como un mediocampista defensa reconocido por su gran presencia física al medir 1.90 metros.

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El paso de Antonio Rattín en la Copa Mundial de la FIFA™

El paso de Antonio Rattín en la justa mundialista se dio en dos ediciones; el Mundial de Chile 1962 y el Mundial en Inglaterra de 1966. Logrando disputar en total 5 partidos en los que su equipo quedó en la Fase de Grupos en el primer torneo y en el segundo llegar a los Cuartos de Final.

Antonio Rattin disputó dos Mundiales con Argentina|Crédito: @AFASeleccionEN / X

Uno de los momentos más recordados del futbolista argentino fue su expulsión en los Cuartos de Final ante la anfitriona del torneo. Siendo su reacción la que terminó por marcar su nombre en la historia del torneo al romper un banderín de tiro de esquina, contando con el gesto que despertó la polémica al sentarse durante varios minutos en la alfombra roja donde pasaría la Reina de Inglaterra. Cabe mencionar que en aquel entonces era el capitán y 10 de la Selección de Argentina.