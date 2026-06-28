¿Por qué cada vez que Messi mete un gol señala al cielo? La emotiva historia detrás del festejo del Diez

Más allá de los récords y las estadísticas que definen su carrera, existe un gesto que se repite en cada celebración de Lionel Messi: los brazos en alto, la mirada dirigida al cielo y una conexión profunda con un recuerdo que trasciende el futbol. Este festejo, convertido en una de las imágenes más reconocibles del deporte mundial, no es una coreografía ensayada, sino un tributo cargado de emoción dedicado a una figura fundamental en sus inicios: su abuela Celia.

La historia detrás de este homenaje se remonta a los primeros años de vida del capitán argentino. En una entrevista con el reconocido medio argentino TyC Sports, el propio Messi relató cómo su abuela fue la pieza clave que le permitió dar sus primeros pasos en el deporte más popular de todos.

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Durante su infancia, cuando acompañaba a su hermano y primos a jugar al club de barrio, la oportunidad de entrar a la cancha parecía lejana. En una ocasión, ante la necesidad de un jugador más, Celia insistió ante el técnico para que incluyera a su nieto en el partido. Aunque inicialmente el entrenador se mostró reticente al ver la corta estatura del pequeño Lionel, la insistencia de su abuela terminó por convencerlo. "Ahí empezó todo", recordó el Diez sobre aquel momento decisivo que marcó el inicio de su trayectoria deportiva.

Messi celebra los goles homenajeando a su abuela

Esa fe ciega que Celia depositó en él cuando apenas era un niño es la razón por la que el astro argentino, sin importar la camiseta que vista o la importancia del encuentro, elige dedicarle cada anotación. Al señalar hacia el cielo tras cerrar los ojos, Messi no solo celebra un gol; agradece a la mujer que, con su apoyo incondicional, permitió que su sueño comenzara a hacerse realidad.

