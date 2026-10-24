Canelo Álvarez revela por qué abandonó San Diego para entrenar en España: una mala experiencia cambió sus planes

Saúl 'Canelo' Álvarez decidió modificar una de las costumbres más arraigadas de su carrera. Después de años de preparar sus combates en San Diego, California, el boxeador mexicano trasladó su campamento previo al combate con Chrtisian Mbillli a Gandía, en Valencia, España. La decisión responde a una lección que aprendió sobre el encordado durante su visita a Arabia Saudita.

El mexicano busca evitar que el cambio de horario vuelva a perjudicar su rendimiento, como ocurrió en mayo de 2025, cuando enfrentó a William Scull en Riad. Aquella pelea comenzó de madrugada y Canelo reconoció que las condiciones afectaron sus sensaciones físicas.

"Fue una experiencia muy mala. Eran las seis de la mañana y me sentía realmente extraño", reconoció el excampeón mundial en una entrevista con The Ring Magazine.

Canelo Álvarez busca adaptarse al horario de Arabia Saudita

La ubicación de Gandía permite al mexicano entrenar con una diferencia horaria mucho menor respecto a Riad. Mientras San Diego se encuentra diez horas por detrás de la capital saudí en estas fechas, la distancia entre España y Arabia Saudita es de apenas dos horas.

Canelo también explicó que ha comenzado a prestar mayor atención a la adaptación del sistema nervioso y a los efectos que producen los cambios de horario en el organismo.

"La última vez que peleé en Riad fue muy duro para mí. Ahora lo entiendo. He aprendido sobre el sistema nervioso. Se necesitan unos 21 días para adaptarse", señaló.

El mexicano incluso reveló que conversó con Turki Alalshikh para solicitar que sus próximos combates no se programen en horarios tan extremos.

"Hablé con Turki Alalshikh y le dije que no más tarde de las doce o la una de la madrugada. No quiero volver a experimentar lo mismo que la última vez", explicó.

El equipo de Usyk también influyó en la mudanza de Canelo

La decisión de instalarse en Valencia también le abrió las puertas a una nueva metodología de preparación física. Canelo comenzó a trabajar con especialistas vinculados al equipo de Oleksandr Usyk, campeón de peso pesado reconocido por su resistencia, movilidad y capacidad para mantener un ritmo elevado durante doce asaltos.

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"Además, estamos aprendiendo mucho del trabajo de fuerza y acondicionamiento del equipo de Usyk", explicó el mexicano.

El cambio llega en una etapa importante de su trayectoria. Canelo se medirá el próximo sábado ante Christian Mbilli en búsqueda de la corona de los supermedianos.