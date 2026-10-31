Canelo pelea en la noche el sábado 31 de octubre? La razón por la que Canelo Alvarez pelea en la tarde vs Christian Mbilli

Saúl “Canelo” Álvarez enfrentará al francés Christian Mbilli en un horario poco habitual. Debido a la diferencia de horarios con Arabia Saudita (Riad está 9 horas por delante), este sábado 31 de octubre la cartelera arrancará a partir de las 11 de la mañana, hora del centro de México, desde el recinto The Venue en Riad.

El pugilista tapatío buscará recuperar el Campeonato Mundial supermediano (168 libras) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en esta función denominada "México contra el Mundo".

Para que la afición no tuviera que ver el combate de madrugada, los organizadores ajustaron la velada estratégicamente para que el evento estelar empate perfectamente con la mañana/tarde en territorio nacional.

La pelea del Canelo será aproximadamente a las 3 de la tarde

Los boxeadores ya superaron la báscula y dejaron todo listo para el choque. Canelo Álvarez registró un peso de 167.7 libras, mientras que el retador invicto Christian Mbilli marcó 167.8 libras, ambos dentro del límite de la división supermediana.

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Tras cumplir con el pesaje, está programado que Saúl suba al cuadrilátero alrededor de las 15:00 horas para la pelea principal.

Dónde ver en vivo y gratis la pelea de Canelo vs Mbilli

Esta emocionante pelea por el campeonato mundial supermediano la podrás vivir a través de Box Azteca.

La Casa del Boxeo abre sus puertas y podrás disfrutar en vivo y gratis del combate a través del Canal 7 en televisión abierta, y por las plataformas digitales en la app y el sitio web de Azteca Deportes.