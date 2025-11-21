Helmut Marko revela por qué Checo Pérez no fue campeón F1

En una nueva ola de controversia dentro del mundo de la Fórmula 1, el nombre de Checo Pérez volvió a aparecer en boca de Helmut Marko, quien aseguró que el mexicano no alcanzó el título mundial por ser un piloto “demasiado caballeroso”. Las declaraciones del asesor de Red Bull no tardaron en encender a la afición latina, especialmente a los seguidores del tapatío en Estados Unidos.

La comparación directa con Max Verstappen

Durante su participación en el podcast F1 Beyond the Grid, Marko fue directo: para ser campeón del mundo “no puedes ser un piloto caballeroso”, y en ese aspecto —según él— Pérez perdió terreno frente a Max Verstappen, su compañero y cuatro veces campeón.

El austríaco explicó que, mientras el auto de Red Bull sufría inestabilidad en la parte trasera, Checo levantaba el pie del acelerador, mientras que Verstappen seguía “a fondo, sin compromisos con nadie”.

Marko incluso remató diciendo que el neerlandés tiene “un tacto y control del auto que marcan la diferencia”, algo que, a su juicio, Checo Pérez no explotó cuando tuvo la oportunidad más clara de pelear por el título: la temporada 2023, donde finalizó subcampeón.

Lando Norris, el otro nombre que apareció en la conversación

Pero Marko no se quedó únicamente en Checo. También reveló que Lando Norris estuvo cerca de llegar a Red Bull años atrás, cuando brillaba en Fórmula 4.

Aunque existieron reuniones, las negociaciones no avanzaron. Norris incluso contó que Marko lo puso a prueba con preguntas técnicas y lo comparó inmediatamente con Verstappen. “Max lo sabría”, le dijo en aquel entonces.

Ahora, el británico compite por el campeonato con McLaren y es uno de los pilotos que, según Marko, habría encajado perfecto en Red Bull.

El asesor también adelantó que el equipo mira hacia el futuro y que Isack Hadjar es uno de los candidatos más fuertes para ser compañero de Verstappen en 2026: un joven capaz de adaptarse y ser rápido en “solo tres vueltas”, algo que Marko comparó con talentos legendarios como Schumacher y Senna.