¿Por qué Italia no juega la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Por tercera vez consecutiva, Italia no clasificó a una Copa Mundial de la FIFA™, un duro golpe para sus aficionados, ya que es de los países más ganadores del torneo junto con Alemania, con 4 títulos, solo por debajo de Brasil, que tiene en sus filas a Neymar Jr., quien tendrá su último baile en esta justa.

El partido que condenó a Italia a no estar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Italia terminó en segundo lugar en la fase de grupos del clasificatorio de la UEFA, solo por detrás de Noruega, que arrasó con todas las selecciones y que tiene una foto oficial espectacular. Por ello, tuvo que jugar el repechaje intercontinental que, para esta edición, fue completamente diferente al tener que vencer a 2 rivales para conseguir su boleto.

La Selección de Italia suma 3 ediciones sin acudir a la Copa Mundial de la FIFA™|Nazionale Italiana di Calcio

En la semifinal del repechaje intercontinental, Italia venció sin complicaciones 2-0 a Irlanda del Norte. Cuando parecía que por fin cortarían la malaria de no clasificar a 2 Copas Mundiales de la FIFA™, Bosnia y Herzegovina les sacó el empate en tiempo reglamentario y se llevaron la final al vencerlos 4-1 a penales.

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Las Copas Mundiales de la FIFA™ a las que no fue Italia recientemente

La azzurra es la segunda selección más ganadora de las Copas Mundiales de la FIFA™, torneo al que no acude desde Brasil 2014, cuando quedó eliminada en la fase de grupos al solo conseguir 3 puntos. El primer descalabro de Italia fue para Rusia 2018 al perder por la mínima ante Suecia en el repechaje de la UEFA.

El mismo caso sucedió 4 años después para Qatar 2022, cuando Italia perdió por la mínima ante Macedonia del Norte, dejándolos sin ir a su segunda Copa Mundial de la FIFA™, pese a que un año antes salió campeón de la Eurocopa.

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