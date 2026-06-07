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¿Por qué Italia no juega la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Una de las selecciones más ganadoras no podrá competir una vez más en el torneo más importante de futbol

¿Por qué Italia no juega la Copa Mundial de la FIFA 2026™?
¿Por qué Italia no juega la Copa Mundial de la FIFA 2026™?|Nazionale Italiana di Calcio

Escrito por: José Alejandro | DR

Por tercera vez consecutiva, Italia no clasificó a una Copa Mundial de la FIFA™, un duro golpe para sus aficionados, ya que es de los países más ganadores del torneo junto con Alemania, con 4 títulos, solo por debajo de Brasil, que tiene en sus filas a Neymar Jr., quien tendrá su último baile en esta justa.

El partido que condenó a Italia a no estar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Italia terminó en segundo lugar en la fase de grupos del clasificatorio de la UEFA, solo por detrás de Noruega, que arrasó con todas las selecciones y que tiene una foto oficial espectacular. Por ello, tuvo que jugar el repechaje intercontinental que, para esta edición, fue completamente diferente al tener que vencer a 2 rivales para conseguir su boleto.

Italia no Copa Mundial de la FIFA
La Selección de Italia suma 3 ediciones sin acudir a la Copa Mundial de la FIFA™|Nazionale Italiana di Calcio

En la semifinal del repechaje intercontinental, Italia venció sin complicaciones 2-0 a Irlanda del Norte. Cuando parecía que por fin cortarían la malaria de no clasificar a 2 Copas Mundiales de la FIFA™, Bosnia y Herzegovina les sacó el empate en tiempo reglamentario y se llevaron la final al vencerlos 4-1 a penales.

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Las Copas Mundiales de la FIFA™ a las que no fue Italia recientemente

La azzurra es la segunda selección más ganadora de las Copas Mundiales de la FIFA™, torneo al que no acude desde Brasil 2014, cuando quedó eliminada en la fase de grupos al solo conseguir 3 puntos. El primer descalabro de Italia fue para Rusia 2018 al perder por la mínima ante Suecia en el repechaje de la UEFA.

El mismo caso sucedió 4 años después para Qatar 2022, cuando Italia perdió por la mínima ante Macedonia del Norte, dejándolos sin ir a su segunda Copa Mundial de la FIFA™, pese a que un año antes salió campeón de la Eurocopa.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se vivirá en TV Azteca Deportes con la transmisión de 32 partidos, entre ellos los de la fase de grupos de México y de las demás potencias. Además, podrás disfrutar de los dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinal y la Gran Final.

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