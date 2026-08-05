Busca otro título: por qué la Leagues Cup es importante para Lionel Messi y el Inter Miami

Lionel Messi sumará otra participación dentro de la Leagues Cup como figura del Inter Miami. El astro argentino se reportó con el conjunto de la MLS tras una notable participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Ahora buscará pelear por el título en un torneo que ha sido importante para su carrera.

La Leagues Cup significó para Lionel Messi el primer título como jugador del Inter Miami en el 2023 cuando vencieron en la final a Nashville SC en la tanda de penales. Cabe mencionar que también fue el primer título oficial para el propio equipo, el cual apostó por la llegada de la “Pulga” para poder pelear por campeonatos.

Lionel Messi levantó la Leagues Cup con el Inter de Miami en el 2023

Qué equipos de la Liga BBVA MX enfrentará el Inter Miami de Messi en la Leagues Cup 2026

Inter Miami disputará tres partidos de la Leagues Cup 2026 ante equipos mexicanos. El primer duelo será ante el Atlético de San Luis, el segundo será ante Rayados de Monterrey y el tercero ante el Club León. Todos los partidos se disputarán dentro de Estados Unidos, por lo que Lionel Messi no jugará en territorio mexicano.

Actualmente se encuentra en la segunda posición de la Conferencia Este dentro de la MLS. El equipo sumó 38 puntos en 18 encuentros, con 45 goles a favor y 32 en contra, siendo Lionel Messi fundamental para la ofensiva de su equipo al registrar 12 goles y 7 asistencias en 15 partidos.

TE PUEDE INTERESAR:



Cuántos títulos tiene Lionel Messi con el Inter Miami

Lionel Messi suma 3 trofeos nacionales con el Inter Miami con 1 MLS Supporters' Shield, 1 Conferencia Este de la MLS y 1 Major League Soccer. El único título internacional que el astro argentino logró en el equipo fue la Leagues Cup en el 2023, además de contar con varias distinciones individuales como dos premios 2 MVP de la MLS, una mención como mejor futbolista del año de la MLS y un título de goleo.

Lionel Messi suma 90 goles como jugador del Inter de Miami|REUTERS

El paso de Lionel Messi en Estados Unidos consta de 90 goles y 51 asistencias en 105 partidos disputados, superando los registros que dejó en PSG con 32 goles y 35 asistencias en 72 partidos. El jugador sudamericano logró encontrar una gran versión como jugador del Inter Miami.

