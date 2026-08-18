¿Por qué los futbolistas intercambian camisetas después de los partidos?

Cuando termina un partido de futbol es habitual ver a dos futbolistas acercarse, saludarse y quitarse la camiseta para intercambiarla. Actualmente es un gesto de respeto entre rivales y permite conservar recuerdos de partidos especiales, pero la tradición tiene una historia de casi un siglo y su origen está relacionado con una inesperada victoria de Francia sobre Inglaterra.

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Uno de los primeros intercambios de camisetas documentados ocurrió el 14 de mayo de 1931, después de un amistoso disputado en el Stade Yves-du-Manoir de Colombes, cerca de París.

Francia derrotó 5-2 a Inglaterra, un resultado histórico: era la primera ocasión en la que la selección francesa vencía a un combinado inglés integrado por jugadores profesionales. La hazaña fue tan importante para los locales que, después del encuentro, los futbolistas franceses pidieron a sus rivales intercambiar las camisetas para conservarlas como recuerdo.

Los ingleses aceptaron y, sin saberlo, ambos equipos protagonizaron un gesto que terminaría convirtiéndose en una de las grandes tradiciones del futbol.

De un recuerdo a un símbolo de respeto

Con el paso de los años, intercambiar camisetas comenzó a extenderse por el futbol intrnacional. La práctica ya era habitual en la Copa del Mundo de Suiza 1954 y posteriormente dejó algunas imágenes que forman parte de la historia del deporte.

Probablemente ninguna sea tan famosa como la de Pelé y Bobby Moore durante el Mundial de México 1970.

Brasil había derrotado 1-0 a Inglaterra en Guadalajara en la fase de grupos. Al terminar el encuentro, Pelé y Moore se encontraron sobre el terreno de juego, se abrazaron e intercambiaron camisetas. La fotografía de ambos campeones mundiales sonrientes y con las prendas de su rival en las manos recorrió el planeta.

The "Pelé and Moore Embrace" photo captures Pelé and Bobby Moore sharing a respectful hug and jersey swap after Brazil's 1-0 victory over England in the 1970 World Cup, epitomizing sportsmanship and mutual admiration pic.twitter.com/hAuVGTmiPB — The Extreme Football Enthusiast (@ExtremeFootbal4) August 5, 2025

Aquella imagen ayudó a inmortalizar el intercambio como algo mucho más importante que llevarse un souvenir.

Décadas después, UEFA incluso utilizó esta tradición en una campaña durante la Eurocopa 2012 bajo el mensaje "Intercambia tu camiseta, muestra respeto".

Lo que comenzó en 1931 como el recuerdo de una histórica victoria francesa terminó convirtiéndose en un lenguaje prácticamente universal dentro del futbol: durante 90 minutos pueden ser rivales, pero después del silbatazo final queda el respeto.