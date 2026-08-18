Club europeo obliga a jugador mexicano a abandonar la Selección Nacional

La Selección Mexicana tiene mucho talento en Europa para las convocatorias. Sin embargo, en uno de los casos que más interés había generado apareció un obstáculo inesperado. El futbolista estaba dispuesto a acudir al llamado, pero su club europeo tomó una decisión que cambió completamente el panorama.

Se trata de Maxime Paredes, mediocampista de doble nacionalidad que pertenece al Stade Rennais. El jugador había sido contemplado para la Selección Mexicana Sub-17, pero el conjunto francés decidió no cederlo y evitó que pudiera incorporarse a la convocatoria rumbo al Mundial de la categoría.

Stade Rennais rechazó la convocatoria de Maxime Paredes

De acuerdo con información de periodistas especializados en categorías inferiores, Paredes tenía intención de representar a México. Sin embargo, el Stade Rennais rechazó la solicitud para liberar al futbolista, por lo que México debió descartarlo.

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La situación resulta especialmente llamativa porque en el pasado había trascendido que Paredes había rechazado un llamado de México. Ahora, la información disponible señala que el jugador sí estaba dispuesto a acudir, pero su club se lo negó.

El caso es similar al de Matteo Zanacca, juvenil del AC Milan que tampoco pudo acudir a una convocatoria mexicana después de que su club decidiera no prestarlo. Andrés Lillini había trabajado para acercar a ambos futbolistas al proyecto de Selecciones Menores.

¿Quién es Maxime Paredes?

Paredes nació en Francia el 26 de febrero de 2009 y cuenta con nacionalidad mexicana por parte de su padre. Se desempeña principalmente como mediocampista ofensivo y ha utilizado el dorsal 10 con las categorías juveniles del Stade Rennais.

|Crédito: Instagram/@maxime.paredes

Su perfil destaca por la técnica, visión de juego y capacidad para asociarse. Incluso ha tenido participación en procesos juveniles de Francia, pues acudió a un campamento con la Selección Sub-15.

Maxime Paredes se pierde una convocatoria clave en México

Por ahora, México deberá esperar para ver a Paredes. La Selección Mexicana Sub-17 se prepara para el Mundial de Qatar, donde debutará el 21 de noviembre frente a Rumania y también enfrentará a Camerún y Venezuela en la fase de grupos.

El caso de Paredes representa otro desafío para Lillini en su búsqueda de jóvenes con raíces mexicanas que desarrollan su carrera en Europa. Esta vez, el obstáculo no estuvo en la decisión del futbolista, sino en la negativa de su club.

