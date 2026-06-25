Por qué a Memote Martínez le dicen así y no solo “Memo": todo sobre el mexicano, dónde juega y de dónde viene

Javier Aguirre sorprendió con una serie de cambios en el once titular de la Selección Mexicana para sacar el triunfo 3 a 0 ante Chequia. Uno de los jugadores que arrancaron el partido fue Guillermo "Memote" Martínez, quien sumó su primer partido dentro de una Copa Mundial de la FIFA™.

La entrada de Martínez al terreno de juego levantó una serie de dudas sobre por qué le apodan “Memote” y no solo “Memo”. La respuesta es sencilla que al futbolista le dicen de dicha manera debido a su gran estatura, ya que el delantero de Pumas mide 1.93 metros.

Guillermo Martínez arrancó como titular en el triunfo 3 a 0 ante Chequia|Selección Nacional de México

Memote Martínez: de estar en Segunda División a jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Memote Martínez debutó en el Clausura 2015. Sin embargo, no encontró regularidad y se vio obligado a contar con una serie de múltiples cesiones: Lobos BUAP, Coras de Tepic, Chivas y Mineros de Zacatecas. Su repunte llegó en los Cafetaleros de Chiapas en donde registró 5 goles para poco después mejorar su marca. Dichos números le valieron para llegar al Puebla de Nicolás Larcamón en donde logró consagrarse en la Primera División con 23 goles en 91 partidos, lo cual le valió ser transferido a Pumas por 4 millones de dólares.

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En Pumas registró 31 goles en 92 partidos, un promedio aún mejor al que tuvo en Puebla, por lo que Javier Aguirre no dudó en convocarlo para su lista final de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, sumando así su primera experiencia dentro de una justa mundialista.

Qué futbolistas mexicanos juegan su primera Copa Mundial de la FIFA™ en 2026

Dentro de los 26 convocados hay un total de 14 futbolistas que suman su primera experiencia dentro de la cita mundialista, destacando la presencia de jugadores como Gilberto Mora, Raúl Rangel o Julián Quiñones. Aquí te dejamos la lista por posición:

Porteros : Raúl Rangel y Carlos Acevedo.



: Raúl Rangel y Carlos Acevedo. Defensas : Israel Reyes y Mateo Chávez.



: Israel Reyes y Mateo Chávez. Mediocampistas : Álvaro Fidalgo, Obed Vargas, Gilberto Mora, Brian Gutiérrez, Erik Lira y Luis Romo.



: Álvaro Fidalgo, Obed Vargas, Gilberto Mora, Brian Gutiérrez, Erik Lira y Luis Romo. Delanteros: Julián Quiñones, Armando González, Guillermo Martínez y César Huerta.

Gilberto Mora es el jugador más joven de la Selección Mexicana con 17 años|Crédito: @miseleccionmx / X

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