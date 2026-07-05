México tiene una cita con la historia, pues este domingo puede avanzar a cuartos de final después de no hacerlo durante 40 años. No obstante, para ello tendrá que vencer a Inglaterra, duelo que será transmitido por la señal de Azteca 7 y Azteca Deportes. Pero lo que llamó la atención del 11 inicial es que Brian Gutiérrez no juega y ello se debe a una gran razón.

Por segunda ocasión consecutiva, Javier Aguirre mandará de titular a Gilberto Mora, quien fue felicitado por su escuela, en lugar del jugador de Chivas. Lo anterior, ya que el futbolista de Xolos está encendido, luego de ponerle un baile a los ecuatorianos.

Por qué no juega Brian Gutiérrez en México vs Inglaterra por el Mundial 2026|Selección Nacional de México

Gil será el jugador que ocupe el puesto de Brian, quien arrancó la Copa Mundial de la FIFA 2026™ como titular ante Sudáfrica, pero de a poco fue perdiendo protagonismo, hasta que finalmente el “Vasco” lo mandó a la banca para el duelo de 16avos de final ante Ecuador.

TE PUEDE INTERESAR:



El 11 de México vs. Inglaterra

México saltará a la cancha con el mismo 11 con el que arrancó en el partido contra Ecuador, por lo que se espera que los primeros minutos del duelo hagan presión en la parte alta de la cancha y así irse arriba en el marcador.

Portero : Raúl Rangel

: Raúl Rangel Defensas : Jorge Sánchez, Johan Vásquez, César Montes, Jesús Gallardo

: Jorge Sánchez, Johan Vásquez, César Montes, Jesús Gallardo Mediocampistas : Érik Lira, Luis Romo, Gilberto Mora

: Érik Lira, Luis Romo, Gilberto Mora Delanteros: Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

México vs. Inglaterra, solo por Azteca Deportes

México e Inglaterra jugarán los octavos de final este domingo 5 de julio en punto de las 5:30 de la tarde. El partido será transmitido por la señal de Azteca 7 y por el portal web de Azteca Deportes completamente en vivo, con la narración de Christian Martinoli y los comentarios de Luis García y Jorge Campos.