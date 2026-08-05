Por qué Tigres fue a penales en la Leagues Cup si no era un partido eliminatorio

Tigres UANL tuvo su debut en la Leagues Cup este martes 4 de agosto con un resultado atípico para los torneos convencionales tanto de Concacaf como de cualquier otras confederaciones. El conjunto felino empató 1-1 durante los 90 minutos contra el Real Salt Lake en Estados Unidos, pero aún así el juego se definió desde los once pasos.

El cuadro universitario encontró el gol en los primeros minutos del encuentro a través de Juan Brunetta. Sin embargo, en el minuto 16 se definió el resultado final luego de que Pablo Ruiz empatara el marcador para los estadounidenses en el America First Field. Tras el 1-1 en el tiempo regular, Tigres tuvo una tanda de penales perfecta para quedarse con la victoria. No obstante, muchos se preguntan por qué el juego debió resolverse de esta manera.

Por qué Tigres definió su partido ante Real Salt Lake en los penales

Tigres tuvo que definir su debut en la Leagues Cup mediante los penales porque empató 1-1 ante Real Salt Lake durante los 90 minutos. Brunetta adelantó al conjunto regiomontano al minuto 6, pero Pablo Ruiz igualó el marcador apenas diez minutos después.

El formato del certamen establece que ningún partido puede terminar empatado. Cuando existe igualdad al concluir el tiempo regular, se pasa directamente a los penales, sin disputar tiempos extra. Tigres ganó la tanda 6-5 después de que Zach Booth estrellara en el poste el sexto cobro de Real Salt Lake y Jesús Garza convirtiera el lanzamiento decisivo.

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De esta manera, el equipo de la UANL obtuvo dos puntos: uno por empatar durante el tiempo regular y otro por ganar la definición. Real Salt Lake, por su parte, sumó una unidad.

💪🏼🐯 Termina nuestro primer partido en el America First Field y se suman dos puntos en la tabla. #SiempreContigo 👊🏼 #EstoEsTigres 🐯 pic.twitter.com/mnVj6Hhe6D — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) August 5, 2026

Cómo es el formato de la Leagues Cup 2026

La Leagues Cup 2026 reúne a 36 participantes: los 18 equipos de la Liga BBVA MX y 18 clubes clasificados de la MLS. Durante la primera fase, cada conjunto disputa tres partidos exclusivamente ante rivales de la otra liga.

Los resultados alimentan dos tablas generales independientes, una para cada competencia. Al concluir las tres jornadas, los cuatro mejores clubes de la Liga BBVA MX y los cuatro primeros de la MLS avanzan a los Cuartos de Final.

El sistema de puntuación entrega tres unidades por ganar durante los 90 minutos. Si existe un empate, el encuentro se define directamente por penales: el vencedor obtiene dos puntos y el perdedor suma uno.

En los Cuartos de Final, el líder de cada tabla enfrenta al cuarto lugar de la otra liga, mientras que los segundos se miden con los terceros. A partir de las Semifinales pueden producirse cruces entre clubes de la misma competencia. Todas las eliminatorias son a partido único y, en caso de igualdad, se resuelven por penales sin disputar tiempos extra.