Cristiano Ronaldo vs Messi: cuántas veces se ha enfrentado cada uno a Inglaterra, Brasil y España en los Mundiales
Los dos máximos referentes de su generación acumulan múltiples participaciones en las Copas Mundiales, pero sus cruces ante algunas de las selecciones más importantes han sido muy distintos
Cristiano Ronaldo y Lionel Messi marcaron una época en el futbol mundial y son los únicos jugadores que disputaron seis ediciones consecutivas de la Copa Mundial de la FIFA™. A lo largo de sus carreras mundialistas, ambos enfrentaron rivales de todos los continentes, aunque sus antecedentes frente a algunas potencias históricas muestran diferencias llamativas.
Mientras Portugal y Argentina continúan su camino en la Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿cuántas veces se enfrentó cada uno a selecciones como Inglaterra, Brasil y España en la máxima competición internacional?
Las veces que Cristiano Ronaldo enfrentó a Inglaterra, Brasil y España
De acuerdo con datos de la FIFA, Cristiano Ronaldo debutó en una Copa Mundial en Alemania 2006 y desde entonces acumuló participaciones en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y la edición de 2026.
Durante ese recorrido, el portugués se enfrentó en varias oportunidades a selecciones consideradas candidatas habituales al título.
Inglaterra
- Mundial 2006 (cuartos de final)
- Total: 1 partido
Brasil
- Mundial 2010 (fase de grupos)
- Total: 1 partido
España
- Mundial 2010 (octavos de final)
- Mundial 2018 (fase de grupos)
- Mundial 2026 (octavos de final)
- Total: 3 partidos
Las veces que Lionel Messi enfrentó a Inglaterra, Brasil y España
Lionel Messi también disputó seis Copas Mundiales: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
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Sin embargo, a diferencia de Ronaldo, el capitán argentino no registró enfrentamientos mundialistas ante algunas de esas selecciones.
Inglaterra
- Total: 0 partidos
Brasil
- Total: 0 partidos
España
- Total: 0 partidos
Dos trayectorias diferentes en los Mundiales
Aunque ambos acumulan más de una década y media compitiendo en la máxima cita del futbol internacional, los cruces de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi contra selecciones europeas y sudamericanas de primer nivel han sido distintos.
En el caso del portugués, los sorteos y las fases eliminatorias lo llevaron a medirse con Inglaterra, Brasil y España en diferentes ediciones. Por su parte, Messi nunca coincidió con ninguna de esas tres selecciones en un partido de Copa Mundial.
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