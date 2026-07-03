Cristiano Ronaldo vs Messi: cuántas veces se ha enfrentado cada uno a Inglaterra, Brasil y España en los Mundiales

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi marcaron una época en el futbol mundial y son los únicos jugadores que disputaron seis ediciones consecutivas de la Copa Mundial de la FIFA™. A lo largo de sus carreras mundialistas, ambos enfrentaron rivales de todos los continentes, aunque sus antecedentes frente a algunas potencias históricas muestran diferencias llamativas.

Mientras Portugal y Argentina continúan su camino en la Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿cuántas veces se enfrentó cada uno a selecciones como Inglaterra, Brasil y España en la máxima competición internacional?

Las veces que Cristiano Ronaldo enfrentó a Inglaterra, Brasil y España

De acuerdo con datos de la FIFA, Cristiano Ronaldo debutó en una Copa Mundial en Alemania 2006 y desde entonces acumuló participaciones en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y la edición de 2026.

Durante ese recorrido, el portugués se enfrentó en varias oportunidades a selecciones consideradas candidatas habituales al título.

Inglaterra



Mundial 2006 (cuartos de final)

Total: 1 partido

Brasil



Mundial 2010 (fase de grupos)

Total: 1 partido

España



Mundial 2010 (octavos de final)

Mundial 2018 (fase de grupos)

Mundial 2026 (octavos de final)

Total: 3 partidos

Las veces que Lionel Messi enfrentó a Inglaterra, Brasil y España

Lionel Messi también disputó seis Copas Mundiales: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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Sin embargo, a diferencia de Ronaldo, el capitán argentino no registró enfrentamientos mundialistas ante algunas de esas selecciones.

Inglaterra



Total: 0 partidos

Brasil



Total: 0 partidos

España



Total: 0 partidos

Dos trayectorias diferentes en los Mundiales

Aunque ambos acumulan más de una década y media compitiendo en la máxima cita del futbol internacional, los cruces de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi contra selecciones europeas y sudamericanas de primer nivel han sido distintos.

En el caso del portugués, los sorteos y las fases eliminatorias lo llevaron a medirse con Inglaterra, Brasil y España en diferentes ediciones. Por su parte, Messi nunca coincidió con ninguna de esas tres selecciones en un partido de Copa Mundial.

Lionel Messi|Getty Images

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