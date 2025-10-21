Tragedia en el futbol: Secuestran y asesinan a joven portero de apenas 18 años

El mundo del futbol está de luto luego de que dieran a conocer el fallecimiento de un joven portero de 18 años. Se trata de Cheikh Touré, formado en la academia Esprit Foot de Yeumbeul, futbolista senegalés que fue secuestrado y asesinado.

La noticia la dieron a conocer el pasado sábado 18 de octubre, el Ministerio de Integración Africana, Asuntos Exteriores y Senegaleses Residentes en el Extranjero informó en sus redes sociales que el futbolista falleció el pasado viernes 17 de octubre de 2025 en Kumasi, República de Ghana.

📍Décès d’un jeune compatriote à Kumasi (Ghana) Le Ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a appris, ce samedi 18 octobre 2025, le décès survenu à Kumasi (République du Ghana), le vendredi 17 octobre 2025, de M. Cheikh… pic.twitter.com/SiN0mGCANK — Min. Intégration Africaine & Affaires Étrangères (@miaae_senegal) October 18, 2025

Las primeras investigaciones han revelado que el futbolista habría sido víctima de una red de fraude y extorsión. Algunos medios detallan que podría haber recibido una oferta para poder firmar con un mejor equipo, excusa que habrían aprovechado para secuestrarlo, pedirle dinero a sus familiares, los cuales no tendrían la cantidad solicitada.

Los mismos medios han detallado que, la familia al no contar con la cantidad solicitada, los secuestradores cumplieron su amenaza y dieron muerte al adolescente.

“Las investigaciones preliminares realizadas por los servicios consulares indican que el Sr. Touré, un joven futbolista senegalés, puede haber sido víctima de una red de fraude y extorsión.

Según la información recogida por la Embajada de Senegal en Accra, el cuerpo del fallecido ha sido colocado en la Morgue Ebenezer en Tafo, en la región de Ashanti, a unos 250 km de Accra.

Las autoridades ghanesas competentes han sido notificadas oficialmente para llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre las circunstancias exactas de la muerte.”

Por el momento, las investigaciones siguen para poder dar con los secuestradores del jugador. La tragedia de Touré motivó a los organismos oficiales a emitir nuevas advertencias para la protección de jóvenes atletas en África occidental