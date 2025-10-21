deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Internacional
Nota

Tragedia en el futbol: Secuestran y asesinan a joven portero de apenas 18 años

En los últimos días se dio a conocer el sensible fallecimiento de un joven portero de 18 años tras ser secuestrado

Cheikh Touré
Iván Vilchis
Internacional
Compartir

El mundo del futbol está de luto luego de que dieran a conocer el fallecimiento de un joven portero de 18 años. Se trata de Cheikh Touré, formado en la academia Esprit Foot de Yeumbeul, futbolista senegalés que fue secuestrado y asesinado.

La noticia la dieron a conocer el pasado sábado 18 de octubre, el Ministerio de Integración Africana, Asuntos Exteriores y Senegaleses Residentes en el Extranjero informó en sus redes sociales que el futbolista falleció el pasado viernes 17 de octubre de 2025 en Kumasi, República de Ghana.

Las primeras investigaciones han revelado que el futbolista habría sido víctima de una red de fraude y extorsión. Algunos medios detallan que podría haber recibido una oferta para poder firmar con un mejor equipo, excusa que habrían aprovechado para secuestrarlo, pedirle dinero a sus familiares, los cuales no tendrían la cantidad solicitada.

Los mismos medios han detallado que, la familia al no contar con la cantidad solicitada, los secuestradores cumplieron su amenaza y dieron muerte al adolescente.

“Las investigaciones preliminares realizadas por los servicios consulares indican que el Sr. Touré, un joven futbolista senegalés, puede haber sido víctima de una red de fraude y extorsión.

Según la información recogida por la Embajada de Senegal en Accra, el cuerpo del fallecido ha sido colocado en la Morgue Ebenezer en Tafo, en la región de Ashanti, a unos 250 km de Accra.

Las autoridades ghanesas competentes han sido notificadas oficialmente para llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre las circunstancias exactas de la muerte.”

Por el momento, las investigaciones siguen para poder dar con los secuestradores del jugador. La tragedia de Touré motivó a los organismos oficiales a emitir nuevas advertencias para la protección de jóvenes atletas en África occidental

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Iván Vilchis

Autor / Redactor

Iván Vilchis

×
×