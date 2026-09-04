Porto de Santiago Giménez vs Moreirense: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY viernes 4 de septiembbre en la Primeira Liga; marcador online
Santiago Giménez afronta su primer compromiso con el Porto
Santiago Giménez comienza una nueva aventura por el futbol europeo, pero esta vez con el Porto en donde buscará sumar sus primeros minutos este viernes 4 de septiembre cuando se enfrente al Moreirense en compromiso de la Jornada 5 de la Primeira Liga de Portugal a disputarse en el Estadio del Dragón.
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