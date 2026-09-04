Porto de Santiago Giménez vs Moreirense: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY viernes 4 de septiembbre en la Primeira Liga; marcador online

Santiago Giménez comienza una nueva aventura por el futbol europeo, pero esta vez con el Porto en donde buscará sumar sus primeros minutos este viernes 4 de septiembre cuando se enfrente al Moreirense en compromiso de la Jornada 5 de la Primeira Liga de Portugal a disputarse en el Estadio del Dragón.

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