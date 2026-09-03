Porto vs Moreirense; dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 5 de la Primeira Liga

El mercado de fichajes veraniego trajo consigo un cambio de aires para Santiago Giménez, quien después de un triste paso por el AC Milán se convirtió en refuerzo de lujo del Porto, institución que, históricamente, ha confiado mucho en el talento y los jugadores mexicanos.

Resumen Arouca 0 4 Porto

El traspaso se dio hace tan solo unos días; no obstante, Santiago Giménez podría disputar sus primeros minutos este fin de semana dentro de la Jornada 5 cuando el Porto se mida al Moreirense, motivo por el cual aquí conocerás el horario, día y dónde ver este juego en vivo.

¿Contra qué jugadores tendrá que competir Santiago Giménez en el Porto?

El Porto cuenta con la plantilla más costosa de la primera división de Portugal pues, de acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, su valor asciende a los 451.30 millones de euros. Parte de esto deriva de los elementos que el técnico tiene de tres cuartos del campo en adelante.

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En estos momentos, el centro delantero titular del Porto es André Silva, elemento portugués de 30 años cuya carta asciende a los 3 millones de euros. Del mismo modo cuenta con Samu Aghehowa, quien con 22 años atraviesa por una lesión que lo mantendrá fuera de las canchas durante algún tiempo.

Esto sugiere que, de encontrar un buen nivel, Santiago Giménez podría competir por el puesto titular en la delantera del Porto, motivo por el cual este partido frente al Moreirense resulta fundamental en sus deseos de buscar su primer tanto con la casaca azul y blanca.

¿Dónde ver en vivo a Santiago Giménez en el Porto vs Moreirense?

Porto y Moreirense se verán las caras en el inicio de la Jornada 5 de la primera división de Portugal, en un juego a llevarse a cabo este viernes 4 de septiembre en el Estadio Do Dragao en punto de las 13:15 horas. Para disfrutar del partido, únicamente tienes que sintonizar Claro Sports.