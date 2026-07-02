Cuánto cuesta la plantilla de Portugal: el precio de la Selección en el Mundial 2026

La Selección de Portugal enfrenta su duelo de los dieciseisavos de final ante Croacia. El equipo dirigido por Roberto Martínez es considerado como uno de los favoritos para ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Uno de los respaldos de su favoritismo se debe al alto valor de su plantel.

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De acuerdo a Transfermarkt, Portugal cuenta con una valoración del plantel de 1,162 millones de dólares, contando con Joao Neves y Vitinha como los jugadores más valiosos al tasar sus cartas en 150 millones de dólares. Con estas cifras, Portugal se encuentra dentro del top 5 de las selecciones más valiosas del torneo.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group K - Colombia v Portugal - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - June 27, 2026 Portugal’s Cristiano Ronaldo shakes hands with Ruben Dias after the match IMAGN IMAGES via Reuters/Nathan Ray Seebeck|NATHAN RAY SEEBECK/IMAGN IMAGES via Reuters

No solo Portugal: el ranking de las selecciones más valiosas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Francia encabeza la lista con un plantel valuado en 1,748 millones de dólares, siendo Kylian Mbappé el futbolista más caro que tiene el equipo galo con un valor de 195 millones de dólares. Inglaterra ocupa el segundo lugar con un costo de 1,564 millones de dólares y con Jude Bellingham como su jugador más valioso, con 139 millones de dólares.

En la tercera posición nos encontramos con la Selección de España, la cual se cotiza en 1,403 millones de dólares, destacando la presencia de Lamine Yamal como el jugador más valioso al contar con una carta valorada en 215 millones de dólares. Portugal se encuentra en la cuarta posición y Alemania en la quinta posición con un plantel cotizado en 1,089 millones de dólares. Siendo Florian Wirtz y Jamal Musiala los jugadores mejor valorados con un costo de 116 millones de dólares

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En qué lugar se encuentra México dentro del ranking de selecciones más valiosas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Selección Mexicana se encuentra en la posición número 27 de las selecciones más valiosas del certamen. Su valor de plantel se cotiza en 218 millones de dólares, contando con Santiago Giménez como el jugador mejor valorado con 19.2 millones de dólares.

México se encuentra en la posición 27 de las selecciones más valiosas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Aunque México supera a otras selecciones como Corea del Sur, Paraguay y Egipto, no se encuentra como la número 1 dentro de la CONCACAF. Es Estados Unidos el que lidera dicho rubro con un plantel valorado en 428 millones de dólares, mientras que en el segundo lugar se encuentra Canadá con un plantel cotizado en 227 millones de dólares.

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