Mundial México 2026
A qué hora será el Sorteo del Mundial 2026 en cada zona de México: horario del norte, centro y sur

El sorteo del Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y México formará parte del Bombo 1 por ser uno de los anfitriones. Este será el horario del mismo

Horario del sorteo del Mundial 2026 en todo México
Rodrigo Acuña
Mundial México 2026
Cada vez falta menos para el comienzo de la Copa del Mundo 2026 que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá. Con gran parte de los equipos clasificados, el sorteo de la fase de grupos iniciará en el mes de diciembre, precisamente el día 5. Esto fue confirmado gracias a un comunicado oficial, siendo una fecha que la FIFA trata de respetar en cada Mundial, a excepción de la edición jugada en Qatar.

¿A qué hora es el sorteo del Mundial 2026 en México?

El sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 se llevará a cabo en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C., Estados Unidos. De acuerdo a la información compartida por la FIFA, el evento iniciará a las 10:00 horas, teniendo en cuenta el huso horario de la Ciudad de México. Cabe destacar que TV Azteca transmitirá algunos partidos del Mundial 2026.

Mundial 2026
Archivo TV Azteca
El Sorteo del Mundial 2026 se realizará el viernes 5 de diciembre y se formarán 12 grupos integrados por 4 equipos

El horario del sorteo del Mundial 2026 en México por zona

  • Zona del Pacífico (Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, Sinaloa, entre otros): 09:00 horas.
  • Zona del Noroeste (Tijuana, Mexicali, entre otros): 08:00 horas.
  • Zona del Centro (CDMX, Jalisco, Nuevo León, Puebla, etc): 10:00 horas.
  • Zona del Sureste (Quintana Roo): 11:00 horas.

Las reglas del sorteo del Mundial 2026

Para el sorteo de la fase de grupos, las 48 selecciones clasificadas al torneo serán distribuidas en cuatro bombos basándose en su posición en el ranking FIFA.

Los equipos serán distribuidos mediante un sorteo que garantizará la presencia de una selección de cada bombo en cada grupo. La organización del torneo estableció reglas claras para la conformación de los pelotones, con el objetivo de mantener el equilibrio competitivo y evitar enfrentamientos entre países de una misma confederación en la primera fase. A continuación, se detallan las normas oficiales del sorteo.

La estructura para la conformación de grupos

  • Número de grupos: Habrá 12, cada uno compuesto por 4 selecciones.
  • Bombos: Las 48 selecciones clasificadas serán distribuidas en cuatro bombos, conforme a su lugar en el ranking mundial establecido por la FIFA.
  • Distribución geográfica: Existen restricciones para que los cuadros de la misma confederación queden emparejados en el mismo grupo, con excepción de aquellas que aportan un número elevado de participantes, como la UEFA.
  • Cabezas de serie: EE. UU., México y Canadá (anfitriones) serán ubicados en grupos diferentes para garantizar que cada uno juegue partidos en su territorio durante la fase de grupos. Los mejores colocados en ranking de la FIFA también serán cabezas, eludiéndose así entre ellos al menos durante la primera ronda.

Selección Mexicana
Rodrigo Acuña

