¿Afuera del Mundial 2026? Qué pasa si Portugal no le gana a Uzbekistán

El Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entrará hoy en etapa de definición ya que Portugal estará enfrentando en Houston a Uzbekistán, mientras que Colombia hará lo propio vs la República Democrática del Congo. Una vez culminada la jornada de hoy para este grupo, se comenzará a ver los posibles clasificados a 16vos, sin embargo algunos países tienen más presión que otros para los enfrentamientos de esta segunda fecha.

Crédito: Mexsport

La Selección de Portugal tiene la obligación matemática de sumar de a tres para enderezar su rumbo en el Grupo K de la justa mundialista ya que el inesperado empate uno a uno registrado en el debut oficial frente a la República Democrática del Congo no estaba en los planes de nadie, mucho menos en los del director técnico Roberto Martínez.

Sin embargo, el conjunto portugués también deberá estar atento a lo que suceda por la noche entre la República Democrática del Congo y Colombia, ya que una victoria del equipo africano obligaría a Portugal a ganarle al combinado cafetero en la última fecha de la fase de grupos.

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Con el escenario planteado, el equipo capitaneado por Cristiano Ronaldo, deberá si o sí sumar de a tres en su duelo frente a Uzbekistán, ya que un empate dejaría al combinado luso en una situación de extrema vulnerabilidad de cara al cierre de la fase de grupos por que sumaría apenas dos unidades en la tabla general de posiciones.

De esta manera, los dirigidos por Roberto Martínez se verían obligados a buscar una victoria frente a Colombia, una de las selecciones más poderosas del Grupo K.

El panorama podría volverse aún más oscuro si Uzbekistán logra imponer condiciones y se queda con los tres puntos en disputa en Houston. Una derrota de Portugal consumaría un hecho catastrófico para la competencia y relegaría al equipo europeo al fondo del grupo con tan solo punto acumulado sobre seis posibles y a la espera de varios milagros en la última jornada.

