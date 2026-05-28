Si Jonathan Dos Santos se retira, Club América ya tiene esta propuesta para él

El futuro de Jonathan dos Santos en el Club América aún no está decidido. El mediocampista tiene contrato vigente con la institución hasta el 30 de junio. Tanto la directiva como el cuerpo técnico comandado por André Jardine tienen intenciones de que el jugador continúe en la institución. No obstante, su respuesta aún no llega y cada vez crece más la posibilidad de un retiro.

A pesar de que fue fundamental para el equipo azulcrema durante el Clausura 2026, a sus 36 años, Dos Santos está evaluando seriamente dejar el futbol profesional. Diversos reportes afirman que América ya le acercó una oferta de renovación de contrato por seis meses más, pero el mediocampista se tomará el tiempo de sus vacaciones para pensar su respuesta final. Mientras tanto, el club azulcrema tiene un plan B entre manos.

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El plan B del América con Jonathan dos Santos

En caso de que ‘Jona’ dos Santos decida poner punto final a su carrera como futbolista, desde el América ya tienen pensado el rol que podría tener en el equipo. En estos momentos, el retiro parece ser la opción más interesante para el mediocampista, pero desde el cuadro azulcrema no tienen intenciones de desprenderse del jugador, al menos, en el corto plazo.

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Diversos reportes señalan que Jardine buscaría sumar a Dos Santos a su cuerpo técnico en caso de que decida culminar con su carrera. El entrenador brasileño cree que el exBarcelona cuenta con un largo recorrido que puede ser útil en los banquillos. Además, lo considera como el “técnico dentro de la cancha”, por lo que podría ser una herramienta fundamental para el proyecto deportivo de las Águilas.

¿Cómo fue el 2026 de Jonathan dos Santos hasta ahora?

El veterano disputó un total de 16 partidos con el América teniendo en cuenta la Fase Regular y la Liguilla del Clausura 2026. Fue titular en 12 de ellos y comenzó a tener un rol más protagónico debido a la salida de Álvaro Fidalgo.

No logró convertir, pero sí brindó una asistencia habiendo jugado un total de 978 minutos en la Liga BBVA MX. De acuerdo a la plataforma especializada SofaScore, el mediocampista fue calificado con una puntuación de 7.12 sobre 10, ubicándose como el cuarto mejor jugador del América en el Clausura 2026. Esta estadística refleja la importancia de Dos Santos en el equipo, quien deberá decidir si seguir jugando o retirarse del futbol.

