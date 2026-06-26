Contra quién se enfrentará Francia en 16avos si queda primero o segundo del Grupo I en el Mundial 2026

Francia está cerca de asegurar uno de los lugares más importantes del Grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El equipo europeo llegó a la última jornada con la posibilidad concreta de terminar como líder de su zona, aunque el orden final depende del cierre del partido ante Noruega.

El escenario más probable, por cómo se desarrolla el grupo, es que Francia conserve el primer puesto. En ese caso, su camino en los 16avos de final será diferente al que tendría si termina segunda. El formato de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ contempla una ronda de 32 equipos, con los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros.

Contra quién jugaría Francia si queda primero del Grupo I

Si Francia termina como primera del Grupo I, jugará los 16avos de final contra uno de los mejores terceros de los grupos C, D, F, G o H. En estos momentos, el rival más probable del cuadro europeo es Suecia, conjunto que finalizó tercero en el Grupo F detrás de Países Bajos y Japón.

El cuarto gol de los suecos ante los tunecinos estuvo lleno de polémica por un aparente offside que fue corregido por el árbitro pese a la tecnología del VAR|Crédito: @svenskfotboll

De todos modos, el rival exacto no está confirmado porque depende de la clasificación general de los terceros lugares. Sin embargo, hay más nombres que aparecen con fuerza por puntos, diferencia de gol y ubicación en sus respectivos grupos.

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Escocia, tercero del Grupo C, era una variante fuerte, pero la victoria de Senegal sobre Irak lo dejó fuera del torneo. En este contexto, Paraguay del Grupo D aparece como una posibilidad, pero hay una mayor probabilidad de que sea ubicado contra Alemania.

También pueden entrar en el cálculo selecciones del Grupo G y del Grupo H, donde aún quedan partidos por resolver. Por eso, Francia no puede conocer su rival definitivo hasta que se cierre la fase de grupos y FIFA acomode la tabla de terceros.

Contra quién jugaría Francia si queda segundo del Grupo I

El escenario cambia si Francia pierde el liderato y termina como segunda del Grupo I. En ese caso, su rival sería Costa de Marfil, que finalizó segunda del Grupo E.

Costa de Marfil aseguró su clasificación tras vencer 2-0 a Curazao y quedar segunda de su zona. El equipo africano avanzó a la ronda eliminatoria y que su próximo rival será Francia o Noruega, dependiendo del cierre del Grupo I.

Cuándo jugaría Francia los 16avos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El partido del primero del Grupo I está programado para el martes 30 de junio. En caso de quedar segunda, Francia también jugaría en esa misma fecha, pero contra Costa de Marfil.

La diferencia está en la llave. Como líder, Francia enfrentaría a un tercero y quedaría en una zona distinta del cuadro. Como escolta, el rival ya tendría nombre: Costa de Marfil.