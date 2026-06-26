Contra quién se enfrentaría Uruguay en 16avos si gana, empata o pierde vs España en el Mundial 2026

Uruguay se juega mucho más que tres puntos ante España en la última fecha del Grupo H de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El equipo sudamericano llega a este partido con la obligación de sumar para seguir con vida y con un dato que aumenta la expectativa: dependiendo de su resultado, podría quedar emparejado con Argentina en los 16avos de final.

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La Celeste llega al cierre de la zona con dos puntos, tras empatar contra Arabia Saudita y Cabo Verde. España, en cambio, lidera el grupo con cuatro unidades y depende de sí misma para terminar en el primer lugar. El otro partido clave será Cabo Verde vs Arabia Saudita, que se jugará al mismo tiempo y también puede modificar el orden final.

De acuerdo con el cuadro de eliminación directa de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el primero del Grupo H enfrentará al segundo del Grupo J, mientras que el segundo del Grupo H chocará contra el primero del Grupo J. En ese grupo aparece Argentina, que ya tiene encaminado el liderato de su zona.

Contra quién jugaría Uruguay si le gana a España

Si Uruguay derrota a España, llegará a cinco puntos y tendrá asegurada su clasificación a los 16avos de final del torneo. En ese escenario, la Celeste podría terminar primera o segunda del Grupo H, dependiendo también del resultado de Cabo Verde ante Arabia Saudita.

Si Uruguay gana y queda como líder del grupo, su rival será el segundo del Grupo J. Esa posición se definirá entre Austria y Argelia, que también llegan a la última fecha con opciones de avanzar. El ganador de ese cruce, o incluso Austria con un empate por diferencia de gol, puede quedarse con ese segundo lugar.

Pero si Uruguay gana y Cabo Verde también lo hace con una diferencia que le permita superar a los sudamericanos en los criterios de desempate, el equipo de Marcelo Bielsa podría quedar segundo. En ese caso, el rival sería Argentina, una de las selecciones que ya aparece clasificada como ganadora del Grupo J.

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Qué pasa si Uruguay empata contra España

El empate dejaría a Uruguay con tres puntos. Ese resultado no lo elimina de forma automática, pero tampoco le garantiza el pase. La definición dependerá por completo de lo que ocurra entre Cabo Verde y Arabia Saudita, además de los criterios de desempate del Grupo H.

Si Uruguay empata y logra terminar segundo, jugaría los 16avos de final contra Argentina. Ese sería el escenario más fuerte desde lo deportivo y también desde lo mediático, ya que pondría frente a frente a dos selecciones sudamericanas en el primer cruce de eliminación directa.

Crédito: Mexsport

Si la Celeste queda tercera, todavía podría meterse entre los ocho mejores terceros. En ese caso, el rival no estaría cerrado de inmediato, porque el cuadro depende de la combinación final de terceros clasificados. Entre los cruces posibles aparecen equipos que terminen primeros en otros grupos, siendo México una de las posibilidades.

Qué pasa si Uruguay pierde contra España

Si Uruguay pierde contra España, se quedará con dos puntos y su margen de clasificación será nulo. Con esa cantidad de unidades, la Celeste se quedaría sin opciones en la tabla de terceros y se despediría de la cita mundialista en Fase de Grupos.

Para España, en cambio, una victoria aseguraría el primer lugar del Grupo H. Incluso un empate podría alcanzarle para mantener el liderato, aunque Cabo Verde todavía tiene una opción matemática de superarla si gana por una diferencia amplia frente a Arabia Saudita.