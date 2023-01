‘Potro’ Gutiérrez pide no comparar al ‘Cata’ Domínguez con Dani Alves

La Máquina de Cruz Azul cayó por la mínima diferencia en su visita a los Rayos del Necaxa. Con un punto de nueve posibles, el conjunto celeste está viviendo momentos complicados luego de algunas cuestiones extra cancha las semanas anteriores, como sucedió con el caso del ‘Cata’ Domínguez.

Uno de los temas que estuvo robando la atención en el cuadro cementero fue el de Julio César ‘Cata’ Domínguez, futbolista que fue sancionado internamente por la institución tras realizar una reunión con temática presuntamente relacionada al crimen organizado; sin embargo, en el duelo frente a Necaxa, el “Cata” regresó y el entrenador aclaró la razón.

‘Potro’ Gutiérrez explica el regreso del ‘Cata’

“Yo creo que en el caso de Julio habíamos acordado, los dos partidos que no participó , una sanción económica que pagó, eso es lo que internamente se acordó, volviendo a lo futbolístico, creo que él hace un buen partido al final es un buen futbolista que cometió una equivocación y no tiene nada que ver en absoluto con lo que ha pasado y se ha especulando tanto y que volvió a crecer con lo del muchacho Alves, no tiene nada que ver un delito legal con una equivocación moral, eso hay que dejarlo claro y son cosas muy diferentes”, mencionó Raúl Gutiérrez en conferencia de prensa.

Por otro lado el entrenador aprovechó también para hablar sobre la búsqueda de un refuerzo más en el ataque celeste.

“Se puede decir una cantidad de nombres pero no tenemos espacios, hasta que no se cierren las posibilidades claro que lo intentaremos” , puntualizó el técnico.

Por ahora Cruz Azul solamente suma un punto de nueve posibles, con un empate ante Xolos y dos derrotas en contra de Rayados y Necaxa, en lo que va del Clausura 2023.

