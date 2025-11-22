¡Inicia la venta! El precio de los boletos para el Cruz Azul vs Chivas partido de vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025

Este sábado 22 de noviembre del 2025, Cruz Azul sorprendió a sus aficionados al revelar en sus redes sociales que inició la venta de boletos para el partido de vuelta de los Cuartos de Final ante Chivas.

El club inició con una preventa exclusiva para los abonados del equipos en punto de las 11 am tiempo del centro de México y dio a conocer le precio de los boletos que van desde los 640.50 pesos hasta los 1830 pesos.

Precio de los boletos para el juego de vuelta de Cruz Azul vs Chivas.



cabecera sur 640.50

planta abaja general 780.75

planta alta pebetero 902.75

palomar genera: 994.25

palcos 1830

Por el momento, se desconoce si el precio será el mismo para la venta general al publico pues normalmente los equipos les dan beneficios a su abonados al hacerles descuento para que compren más boletos.

Se espera que en los siguientes días, la Máquina libere los boletos para la venta a los aficionados y de a conocer el precio que tendrán esos boletos, el equipo podría priorizar tener el apoyo de su afición para un partido clave ante un rival que terminó de buena forma el torneo regular.

Así llegan Cruz Azul y Chivas

El Cruz Azul vs Chivas es un encuentro bastante llamativo ya que se enfrentan dos de los equipos que cerraron de mejor forma el torneo, tercero contra el sexto lugar y que tienen estilos de juego similares al intentar tener la posesión del balón y ser ofensivos.

Los dos clubes llegaran tras dos semanas sin disputar ningún partido por le fecha FIFA, por lo que podría afectarles en el rendimiento a ciertos jugadores.

Por el momento, se desconoce la hora y el día en que se jugara cada uno de los encuentros, se espera que el lunes 24 de noviembre del 2025, la Liga BBVA MX de a conocer los detalles de cada partido de Cuartos de Final.

