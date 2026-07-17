No imaginas cuánto cuestan los boletos para la final del Mundial 2026 en Nueva York

La Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre España y Argentina se ha convertido en uno de los atractivos más lujosos del verano. El cruce entre Lamine Yamal y Lionel Messi ha captado la atención de todos los aficionados del futbol alrededor del mundo y la reventa de boletos se ha disparado de forma estratosférica. Los precios alcanzan las seis cifras en pesos mexicanos.

Diversos reportes señalan que la Final de la justa veraniega se ha convertido en el evento deportivo más caro de la historia en Estados Unidos, superando al Super Bowl y también a la NFL, dos de los deportes más aclamados por la afición estadounidense. Sin embargo, todo el mundo quiere estar presente en el Estadio Nueva York / Nueva Jersey para conocer al nuevo campeón del mundo en el futbol.

Cuánto cuestan los boletos para la Final del Mundial 2026

De acuerdo a las principales páginas de reventa de boletos, los tickets más baratos para poder ver a España y Argentina cuestan alrededor de 7,500 dólares, cifra que equivale a más de 130,000 pesos al cambio actual. Estos precios son adjudicados a los asientos ubicados en la parte más alta del Estadio Nueva York / Nueva Jersey y pueden alcanzar los 9,000 dólares.

España y Argentina jugarán en el Estadio Nueva York / Nueva Jersey|Crédito: @MetLifeStadium / X

En la zona media podemos observar un incremento considerable en los precios de los boletos, alcanzando un valor de 15,000 dólares aproximadamente, es decir, más de 260,000 pesos. En cuanto a la zona baja del estadio y los sitios cercanos al terreno de juego, los precios oscilan los 25,000 dólares que se traducen a más de 430,000 pesos.

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Los sectores VIP y butacas con servicios premium de Hospitality pueden superar los 40,000 dólares, siendo los boletos más caros para la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Esta cifra equivale a 700,000 pesos, unos números descomunales para cualquier ciudadano mexicano.

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Cómo conseguir boletos para la Final del Mundial 2026

Los aficionados todavía pueden conseguir boletos para la Final de la Copa Mundial de la FIFA 20206™ mediante el portal oficial de entradas de la FIFA. La venta de última hora permanece habilitada y funciona por orden de llegada, aunque la disponibilidad para el partido entre España y Argentina es limitada.

Otra alternativa es revisar el mercado oficial de reventa de FIFA, donde aparecen entradas devueltas por otros compradores. La plataforma estará abierta hasta una hora antes del encuentro y sus boletos se transfieren directamente a la cuenta del usuario.

También existen paquetes oficiales de hospitalidad, pero suelen ser mucho más caros que el resto de boletos. FIFA recomienda evitar vendedores no autorizados, debido a que una captura de pantalla, un archivo PDF o un comprobante de pago no garantizan el ingreso al New York New Jersey Stadium.