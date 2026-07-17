Lamine Yamal debutó con 15 años: esta era la edad EXACTA de Lionel Messi al llegar a Primera División

La Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tendrá un condimento muy especial: será la primera de Lamine Yamal y, posiblemente, la última de Lionel Messi. Dos generaciones totalmente distintas que se cruzan entre sí por el trofeo que todo futbolista sueña conseguir: la Copa del Mundo. España y Argentina definirán al nuevo campeón el próximo domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York / Nueva Jersey y este duelo está lleno de expectativa.

Cabe destacar que Yamal debutó de forma profesional el 29 de abril de 2023, durante una victoria del FC Barcelona por 4-0 sobre el Real Betis correspondiente a un juego de LaLiga. Teniendo en cuenta que nació el 13 de julio de 2007, por aquel entonces, el extremo del Barça tenía 15 años, 9 meses y 16 días en el momento de su debut. De esta manera, superó el debut de Messi en cuanto a edad.

A qué edad debutó Lionel Messi en Primera División

De acuerdo a la información que comparte el sitio web del FC Barcelona, el astro argentino debutó en Primera División el día 16 de octubre de 2004, en un triunfo del conjunto blaugrana por 1-0 sobre el Espanyol. Nacido el 24 de junio de 1987, Messi tenía 17 años, 3 meses y 22 días en el momento de su debut con el Barça.

Foto Especial

Esto quiere decir que Lamine Yamal debutó 1 año, 6 meses y 6 días más joven que Lionel Messi. Cabe resaltar que el atacante español se convirtió en el debutante más joven en toda la historia del Barcelona, superando el récord que tenía Vicenç Martínez, quien en 1941 hizo su presentación con 16 años, 9 meses y 5 días.

La lista la completan Ansu Fati (16 años, 9 meses y 25 días, en 2020), Bojan Krkic (17 años justos, en 2007) y Gavi (17 años y 24 días, en 2021).

TE PUEDE INTERESAR:



Lamine Yamal y Lionel Messi se verán las caras en la Final del Mundial

La Final de la Copa del Mundo se lleva todas las miradas por el duelo entre Yamal y Messi, un choque de generaciones. Hay que remarcar que el ‘10’ de la Selección de Argentina ya tenía 19 años cuando Yamal llegó a este mundo y encuentra a ambos en diferentes puntos de su carrera: el español apenas lleva 3 años en la élite, mientras que Messi atraviesa sus últimos años como jugador profesional.

El futbolista de la ‘Albiceleste’ cuenta con un palmarés gigante, con 48 títulos oficiales siendo el jugador más laureado en la historia del deporte. Destacan su Mundial de Qatar 2022, además de las dos Copa América (2021 y 2024) que ganó con Argentina. Además, cuenta con una gran cantidad de trofeos a nivel clubes como cuatro UEFA Champions League y 14 títulos de liga.

Yamal, a pesar de tener apenas 19 años recién cumplidos, ya cuenta con 7 títulos oficiales en su carrera. Suma tres ligas con el Barcelona, dos Supercopas de España y una Copa del Rey. Además, ya fue campeón con España habiendo levantado el título de la Eurocopa 2024.