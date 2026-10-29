¿Elevados? El PRECIO de los boletos para el Pumas vs América del Apertura 2026

Este miércoles 28 de octubre del 2026, Pumas inició la vente de boletos para el partido vs América correspondiente a la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Todo comenzó con una prevente exclusiva pero ha sorprendido a varios de los aficionados por el precio que tienen las entradas.

El precio de los boletos para el Pumas vs América

Para el Pumas vs América, los precios varían dependiendo de la zona del estadio pero van dessde los $546 hasta los $1786 (ya con los cargos por servicio incluidos).

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Los precios varían según la zona del inmueble. La entrada más económica corresponde a la cabecera norte, mientras que los boletos para los palcos alcanzan el costo más alto de la lista, con una diferencia superior a mil pesos entre ambas localidades.

Estos son los precios anunciados para el partido, con cargos por servicio incluidos:



Cabecera norte: $546 pesos.

Pebetero: $732 pesos.

Planta baja general: $856 pesos.

Palomar general: $918 pesos.

Palomar Goya: $1042 pesos.

Palco: $1786 pesos.

Afición de Pumas se enoja por los precios

Los aficionados de Pumas mostraron su enojo en las redes sociales por el precio de los boletos al destacar que no piensan pagar esa cantidad por un equipo que ya se encuentra cerca de quedar fuera de los puestos de Liguilla.

"no vamos a gastar esa lana para verlos empatar ademas ya están fuera de clasificación"

"ver payasos que no sienten los colores ni la playera y darle de tragar a una directiva que lo único que hace es engordar sus bolsillos? No gracias, tengo mejores cosas qué hacer!"

"Son una grosería los precios"

¿Cuándo se juega el Pumas vs América?

El encuentro entre Pumas vs América se disputa el siguiente sábado 7 de noviembre del 2026 en punto de las 21 horas tiempo del centro de México en el Estadio Olímpico Universitario.

