¡Hasta los 3,795 pesos! El precio de los boletos para el Rayados de Monterrey vs América partido de ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025

Para los juegos de ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025, Rayados de Monterrey se va a enfrentar al América en el Estadio BBVA por lo que el equipo del norte dio a conocer el precio que tendrán los boletos para el partido.

A través de su pagina web, le informó a toda la afición que para los que tienen abono del club tendrán un precio preferencial los boletos. La venta para los abonados comenzó desde el viernes 14 de noviembre y estará hasta el domingo 23 de noviembre, pueden comprar sus boletos desde los 441 pesos hasta los 1,613 pesos, lo cual es un precio considerable y un descuento importante al precio que saldrá a la venta los boletos para la venta libre.

Para la venta libre, los boleto estarán desde los 1,037 pesos hasta los 3,795 pesos, más del doble al precio que tendrán los abonados.

El club no detalló el precio que tendrán los boletos en cada una de las zonas del estadio.

"Compra tus boletos en línea a partir del viernes 14, a las 15:00 horas, hasta el domingo 23 de noviembre, a las 23:59 horas, a través de la plataforma especial de Ticketmaster.

El precio preferencial para abonados será desde $441 hasta $1,613.

Una vez que la fecha y horario del partido sean anunciados por la Liga BBVA MX, tus boletos se verán reflejados en el portal.

La venta de boletos en venta libre tendrán un costo que va desde $1,037 hasta $3,795, y estará sujeta a disponibilidad".

¡Abonado!🗣️ ¡Compra ya tus Boletos Digitales para los Cuartos de Final del #Apertura2025!🔥⚽

¡Apoyemos a los Rayados 🆚 América!💪🏼 ¡VENGA, MONTERREY!🔵⚪https://t.co/FGyhJioR41 — Rayados (@Rayados) November 21, 2025

Por el momento, no se ha dado a conocer la fecha y la hora en que se jugaran los partidos de los Cuartos de Final.

Así llegan Rayados y América

La serie entre Rayados de Monterrey y América pinta para ser una de las más parejas pues se enfrentan el quinto contra el cuarto lugar de la tabla. Entre ambos equipos solo hubo una diferencia de tres puntos..

América logró ganar 10 encuentros, empatar cuatro y perder tres, mientras que Rayados logró ganar 9 encuentros, empatar cuatro y perder cuatro. Ambos equipos marcaron 33 goles, aunque los de Monterrey recibieron 29 tantos, mientras que el equipo de Coapa recibió 18 tantos.

